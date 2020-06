Urteil nach Verfolgungsfahrt auf der Autobahn bei Neheim

Ein 35-jähriger ehemaliger Neheimer musste sich wegen Trunkenheit am Steuer, Körperverletzung und Unfallflucht vor dem Werler Amtsgericht verantworten. Der Angeklagte war im vergangenen Herbst zwei Mal wegen Fahrten unter Alkoholeinfluss angehalten worden. In einem Fall kam es zu einer Körperverletzung.

Im Oktober bemerkte eine Wickederin, dass ein Auto die Mauer ihres Grundstückes berührt hatte. Verwundert war sie, weil der Weg vor ihrem Haus nur für Fußgänger und Radfahrer zugelassen ist und deswegen sehr eng verläuft. Als sie beim Fahrer ankam, bemerkte sie schon, dass der Angeklagte Alkohol zu sich genommen hatte. Sie verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten war der ehemalige Neheimer verschwunden. Die Beamten konnten den Flüchtigen aufgreifen. Eine spätere Blutprobe ergab einen Promillewert von 2,27.

Flucht auf der A 445

Gut fünf Wochen später befuhr der heute in der Pflege tätige Schwarzwälder die A445 in Richtung Wickede. Kurz nach der Auffahrt Neheim setzte er zum Überholen an und traf dabei die Rückseite des Golfes eines Neheimer Ehepaares. Der Geschädigte verlangsamte nach dem Zusammenstoß seine Geschwindigkeit und schaute in den Rückspiegel. Plötzlich bemerkte der privat fahrende Neheimer Polizeibeamte, wie der Unfallverursacher Gas gab und ihn mit hoher Geschwindigkeit überholte. Er versuchte ihm zu folgen, doch das gelang nicht. Das Ehepaar konnte nur noch die Rücklichter in weiter Entfernung erkennen.

Bestellen Sie hier unseren Arnsberg-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Der Geschädigte bekam mit, dass das Fahrzeug auf den Parkplatz (nähe Haus Füchten) abbog. Die Ehefrau hatte inzwischen die Polizei verständigt. Der Geschädigte folgte dem Verursacher und konnte ihn auf dem Parkplatz stellen. Der Angeklagte wollte den Schaden direkt Vorort regeln und zückte sein Portemonnaie. Doch das Paar weigerte sich, das Geld anzunehmen und wies darauf hin, dass die Polizei verständigt sei.

Auseinandersetzung auf Parkplatz

Nach kurzer Zigarettenpause wollte der Unfallverursacher ins Auto einsteigen und weiterfahren. Der Neheimer stellte sich ihm in den Weg. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung, bei dem sich der Geschädigte am Auge verletzte. Bei der anschließenden Blutprobe hatte der ehemalige Neheimer einen Promillewert von 2,37. Der Schaden am privaten Fahrzeug des Neheimer Polizeibeamten lag bei 1500 Euro.

Der Angeklagte entschuldigte sich für die Straftaten. Seine Erinnerung an die Verfehlungen sei löchrig, äußerte er vor Gericht. Er machte persönliche Lebensumstände verantwortlich für seinen Alkoholkonsum. „Ich war nicht ich selber und ich war mit meinem Leben nicht zufrieden“, sagte er. Jetzt wohne er im Schwarzwald und habe sein Leben im Griff.

Die Richterin hatte bei ihrer Urteilsverkündung kein Einsehen mit dem Antrag des Verteidigers, der versuchte seinen Mandaten aus der Unfallflucht raus zu bekommen. Sie verurteilte den Angeklagten zu 6400 Euro Geldstrafe und er muss weitere 18 Monate auf seinen Führerschein verzichten. Ihrer Meinung hat sich nach Anhörung der Zeugen die Anklageschrift bestätigt und er habe Unfallflucht begangen. Der Verurteilte muss neben den Gerichtsauslagen auch die Kosten der Nebenklage bezahlen.