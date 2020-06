Vandalismus am „Höppen Kopp“ in Arnsberg-Voßwinkel

„Kleinvieh macht auch Mist“ heißt es – und das mit dem „Mist machen“ darf auf dem Gelände rund um die Sportanlagen in Voßwinkel wörtlich genommen werden: Seit Wochen kommt es dort immer wieder zu Vandalismus. Kleine „Kavaliersdelikte“, könnte man die Sache herunterspielen, doch das würde dem Ganzen nicht gerecht; erst kürzlich wurde eine Fensterscheibe eingeworfen: ein erster Fall von Sachbeschädigung.

Bevor die Dinge weiter eskalieren, wenden sich die Vereinsvertreter nun an die Öffentlichkeit. Man möchte an die Verursacher appellieren, ihr Handeln zu überdenken.

Gründung im Jahr 1919 als reiner Turnverein Der Turn- und Spielverein Voßwinkel gründete sich im Jahr 1919 als Turnverein. 1925 wurde eine Fußballabteilung gegründet, die vier Mannschaften umfasste. Von nun an nannte sich der Verein „TuS Voßwinkel“. Heute komplettieren Tennis, Breitensport und Leichtathletik das Angebot; Info online: http://tus-vosswinkel.de/

Von „unschönen Entdeckungen rund um den Bereich Tennisanlage, Papiercontainer und Vogelstange auf dem Höppen Kopp“, berichtet Thomas Weber in einer E-Mail an die Redaktion. Teils handelt es sich dabei um Kleinigkeiten wie z.B. den Verlust des Verschlussbolzens eines Papiercontainers. „Dieser fand sich auf dem verschlossenen Tennisgelände wieder“, berichtet Weber, „entweder wurde er hinein geworfen oder mit hinein genommen.“ Denn, so der TuS-Vorsitzende weiter, vor etwa einer Woche seien definitiv Personen in die Tennisanlage eingedrungen, vermutlich über den Zaun. Eine abgerissene Dachrinne zeugt von den Eindringlingen. Zuvor wurde eine Außenwand des Tennisheims beschmiert – und alles gipfelte am vergangenen Samstag darin, das eine Fensterscheibe des Gebäudes eingeworfen wurde.

„Während man alle anderen Dinge fast schon hilflos hinnimmt, werden wir nun natürlich Anzeige erstatten“, sagt Thomas Weber.

Keine pauschalen Schuldzuweisungen

Möglicher Zusammenhang: Regelmäßig sind Jugendliche aus Voßwinkel und Umgebung am Höppen Kopp anzutreffen, weil sie sich dort ungestört fühlen. Von pauschalen Schuldzuweisungen nimmt der TuS-Vorstand Abstand: „Niemand weiß, wer zu vermutlich nächtlicher Zeit das Fenster im Tennisheim eingeschlagen hat“, betont Weber.

Der „Tatort“. Foto: Aline Rinke / WP

Für die Vermüllungen auf dem Höppen Kopp ließen sich Verursacher jedoch leicht ausfindig machen, „weil diese dort regelmäßig vor Ort sind.“ Einer der öffentlichen Mülleimer sei ständig völlig überfüllt. Ringsherum liege überall Müll. Die Sitzgruppe aus Bänken sei teilweise zerstört. Auf dem Boden sind Brandlöcher. „Der Platz ist nicht mehr sehr einladend“, stellt Thomas Weber fest.

Apropos Müll:Die Allgemeinheit tue sich auch immer noch schwer mit den Papiercontainerregeln: „Mitarbeiter des Vereins müssen regelmäßig Fremdabfälle aus dem Container einer sachgerechten Entsorgung zuführen. Auf kurz oder lang führt das zu einer Einstellung der Aktion und damit zu einem massiven Mitteleinbruch bei der Sportjugend, die 100 Prozent der Papiereinnahmen bekommt“, schlägt der Vorsitzende Alarm.

Die Hoffnung bleibt, dass sich die Verursacher dieser diversen Fehltritte darauf besinnen, sich zu bessern. „Sie ist aber sehr gering“, beurteilt der Voßwinkeler die Lage. Vielleicht könnten Polizei oder Ordnungsamt verstärkt Streife fahren bzw. vor Ort kontrollieren – und die sich dort aufhaltenden Personen mal aktiv ansprechen, wünscht sich der Chef der Grün-Weißen.

Vereinsmitarbeiter hätten das bereits mehrfach getan, offensichtlich aber ohne Erfolg, blickt Weber zurück – und erinnert sich:

„Abschließend noch ein Vorfall, der sich schon vor mehreren Wochen ereignete“, erzählt er. Jugendliche hatten Getränkedosen auf dem Fahrradständer vor dem Tennisheim platziert und beschossen diese mit Luftpistolen – kein Spaß!

Überwachungskameras als Option

Nicht zuletzt wegen dieser „Aktion“ ist die Installation von Überwachungskameras angedacht.

„Rechtliche Hürden sind im öffentlichen Raum allerdings so hoch, dass dies wohl nicht möglich ist“, so Weber. Für den Innenbereich der Tennisanlage und des Waldstadions (hier gab es in der Vergangenheit auch schon Vorfälle) werde der Verein aber diese Möglichkeit prüfen.