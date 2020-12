Verbraucherzentrale Arnsberg zu Umtausch und Gutscheine

Arnsberg Die Verbraucherzentrale Arnsberg gibt Tipps für den Umtausch von Geschenken und Umgang mit Gutscheinen nach dem Fest.

Das begehrte Smartphone versagt von vornherein seinen

multimedialen Dienst, der kabellose Bluetooth-Kopfhörer wird gleich

doppelt ausgepackt, der Super-High-Tech-Hometrainer war exakt das

falsche Fitness-Ankurbelungsexemplar! SOS-Päckchen mit Schlips,

Oberhemd und Socken erfreuen manches Männerherz ebenfalls nicht

immer. „Was ausgepackt auf dem Gabentisch nicht gefällt, kann

jedoch nicht immer umgetauscht werden. Zumindest im Laden kommt

es darauf an, ob der Händler gnädig gestimmt ist“, erklärt Petra Golly

von der Arnsberger Beratungsstelle der Verbraucherzentrale NRW:

„Da Geschäfte aufgrund des Corona-Lockdowns nach Weihnachten

geschlossen sein werden, müssen sich Kunden darauf einstellen,

dass sie Warengeschenke bei Nichtgefallen im nächsten Jahr, wenn

die Läden wieder offen sind, nicht immer problemlos umtauschen

können.“ Rund um Reklamation und Umtausch unliebsamer Gaben

nach dem Weihnachtsfest hat die Verbraucherzentrale NRW zur

Orientierung folgende Tipps:



 Umtausch: Trifft das Geschenk partout nicht den Geschmack oder

lag es gleich zweimal unter dem Weihnachtsbaum, haben Käufer

keineswegs automatisch ein Recht, das Präsent umzutauschen.

Vielmehr sind sie auf die Kulanz des Händlers angewiesen. Wer sich

nicht schon beim Kauf schriftlich hat zusichern lassen, dass das

Geschenk umgetauscht werden kann, der hat schlechte Karten,

wenn der Händler die Ware nicht zurücknehmen will, bloß, weil sie

nicht gefällt.



 Reklamation: Wenn die gekaufte Ware nicht in Ordnung ist, also die

Spielekonsole streikt oder der Reißverschluss an der Ski-Jacke

klemmt, haben Käufer klare Rechte gegenüber dem Verkäufer. Denn

beim Kauf besteht zwei Jahre lang die Möglichkeit, Ansprüche

wegen eines Mangels beim Händler geltend zu machen.



 Rechte des Händlers: Bevor der Kunde jedoch den Kaufpreis der

fehlerhaften Ware zurückerhält oder mindern kann, muss er dem

Händler die Möglichkeit geben, zu reparieren oder mangelfreien

Ersatz zu liefern.



 Vorteile für Kunden: Kommt es wegen des Mangels zum Streit,

muss der Händler innerhalb der ersten sechs Monate nach dem

Kauf nachweisen, dass die Ware einwandfrei war, als sie über die

Ladentheke ging. Auch das ist Musik für Kundenohren: Bei schlecht

verständlichen oder fehlerhaften Montage- oder

Bedienungsanleitungen haftet der Verkäufer!



 Gutschein: Wer mit einem Gutschein beschenkt wurde, muss darauf

achten, wann die Einlösefrist endet. Wenn nichts anderes vereinbart

wurde, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist von drei Jahren.



 Kauf im Internet: Wurde das Präsent im Internet gekauft, ist die

Rückgabe einfacher. Fast jeder im Internet geschlossene Vertrag

kann innerhalb von 14 Tagen widerrufen werden. Widerrufen und die

Ware zurückschicken kann man auch, wenn einem der Artikel nicht

gefällt. Wichtig ist aber, dass die Widerrufsfrist an den

Weihnachtsfeiertagen noch nicht abgelaufen ist.

Regeln bei Gutscheinen

Wenn man nicht weiß, was man schenken soll, sind Gutscheine

oftmals eine prima Sache. Das gilt besonders in diesem Jahr, in dem

coronabedingt viele Schenkfreudige jetzt vor dem Fest auf einen

ausgiebigen Einkaufsbummel in Läden verzichten müssen. „Wer

stattdessen auf einen Gutschein als Geschenk setzt, muss damit

rechnen, dass die Gabe zum Eintauschen bei einem vorher

ausgesuchten Anbieter nicht eingelöst werden kann, wenn dieser in

der nächsten Zeit Insolvenz anmelden muss“, gibt Petra Golly,

Leiterin der Arnsberger Beratungsstelle der Verbraucherzentrale

NRW zu bedenken. Allgemein gilt eine Verjährungsfrist von drei

Jahren. Lag unterm Weihnachtsbaum jedoch ein Gutschein für ein

Freizeitvergnügen mit festem Termin, muss die Karte zum

angegebenen Datum eingelöst werden, damit sie nicht verfällt.

Folgende Tipps helfen, Frust mit dem Verstreichen von Fristen zu

vermeiden:



 Gültigkeit von Warengutscheinen: Auch, wenn auf einem

Gutschein keine Befristung vermerkt ist, kann dieser nicht

unbegrenzt lange eingelöst werden. Ein unbefristeter Gutschein

muss spätestens innerhalb von drei Jahren eingelöst werden.

 Fristende: Die Frist beginnt jedoch immer erst am Schluss des

Jahres, in dem der Gutschein erworben wurde. Beispiel: Wer zum

Weihnachtsfest mit einem Gutschein beschenkt wird, der in diesem

November erworben wurde, muss diesen bis spätestens zum

31. Dezember 2023 einlösen.



 Abgelaufene Dauer: Ist die Frist auf Warengutscheinen verstrichen,

müssen Händler den Gutschein zwar nicht mehr einlösen. Aber nach

Ansicht der Verbraucherzentrale NRW müssen Anbieter das Geld

gegen Rückgabe des Gutscheins – abzüglich ihres entgangenen

Gewinns – erstatten.



 Fristen für Termingutscheine: Bei Gutscheinen für Konzert oder

Theater sind die angegebenen Einlösedaten zu beachten, sonst

verfallen die Tickets.



 Teileinlösungen: Die meisten Anbieter lösen Gutscheine auch

teilweise ein, wenn kein Nachteil für sie damit verbunden ist. Der

Restbetrag wird auf dem alten Gutschein vermerkt oder in Form

einer neuen Gutschrift ausgehändigt. Ein Anspruch der Kunden auf

Auszahlung der restlichen Gutscheinsumme besteht nicht.



Weitere Informationen zum Kaufrecht im Handel – stationär und

online – bietet die Arnsberger Beratungsstellen der

Verbraucherzentrale NRW telefonisch unter 0 29 32 - 51 09 701 oder

per E-Mail über die Kontaktadresse

www.verbraucherzentrale.nrw/arnsberg im Internet an.

Wissenswertes rund um Weihnachten im Verbraucheralltag gibt’s

ebenfalls online unter www.verbraucherzentrale.nrw/weihnachten.