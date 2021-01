Verwaltungen fürs Arbeiten von zu Hause gut aufgestellt

Arnsberg/Sundern. Die Stadtverwaltungen in Arnsberg und Sundern sehen sich in Sachen Homeoffice gut aufgestellt.

Arnsberg

Bereits seit rund vier Jahren gibt es in der Arnsberger Stadtverwaltung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung die Möglichkeit, mobil zu arbeiten. Ursprünglich habe man allerdings dabei, so deren Sprecher Frank Albrecht, an Projekt-Arbeiten gedacht. „Durch die Corona-Pandemie ist dieses Angebot dann aber stark ausgebaut und genutzt worden.“

Aktuell haben so immerhin rund 460 Mitarbeiter technisch die Möglichkeit bekommen, mobil von zu Hause aus zu arbeiten. „Das mobile Arbeiten wird in der Regel flexibel entsprechend der Arbeitsanforderungen genutzt.“ Und natürlich vorrangig während der Corona-Pandemie. „Um Teams zu trennen und die persönlichen Kontakte mit Ansteckungsrisiko in Doppelbüros zu reduzieren.“ So würden in der Corona-Zeit Doppelbüros in der Arnsberger Stadtverwaltung prinzipiell nur noch von einer Person genutzt.

Aktuell, so Albrecht weiter, befinde sich ein Stamm von rund 150 Verwaltungsangehörigen – dies aus stetig wechselnden Bereichen - im Homeoffice. „Und unabhängig von den Möglichkeiten des mobilen Arbeitens wie über Tablet, Laptop, Handy oder Datenstick bestehen schon länger sogenannte Tele-Arbeitsplätze. Diese Arbeitsplätze werden auf Antrag an Mitarbeiter eingerichtet und sind geplant und unabhängig von Corona entstanden.“ Diese Option würde derzeit von 20 Verwaltungsangehörigen genutzt.

Gleichwohl wird die Stadt jetzt nochmals prüfen, in welchen Bereichen Homeoffice noch ausgeweitet werden kann. „Damit wir als Verwaltung flexibel auf möglicherweise anstehende weitere Verschärfungen des Lockdowns reagieren können.“ Zudem werden werde man schauen, sagt Frank Albrecht, wo die Stadt Vorbild sein könne. „Es kann schließlich nicht sein, dass alle Zuhause arbeiten und nur wir ins Büro fahren.“

Allerdings werde man bei all diesen Homeoffice-Regelungen darauf achten, die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zu gefährden. „Denn nicht jeder hat zu Hause einen geeigneten Raum zur Verfügung, in dem er stressfrei arbeiten kann.“​

Sundern

Die Stadtverwaltung Sundern ist sehr flexibel wenn es darum geht, Homeoffice-Arbeitsplätze einzurichten. Das bestätigt jetzt Sunderns neuer Bürgermeister Klaus Rainer Willeke: „Wir nehmen den Aufruf unter anderem des Bundespräsidenten mit der Aufforderung, mehr Homeoffice zu ermöglichen, sehr ernst.“ Bislang seien in der Sunderner Stadtverwaltung zwischen 20 und 30 dieser Arbeitsplätze bei den Mitarbeitern zu Hause eingerichtet worden. Wie diese Plätze auszustatten sind, ergebe sich aus den jeweiligen Tätigkeitsfeldern der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für einige Plätze würde ein relativ einfacher Laptop ausreichen. Wiederum müssten andere Bereiche auf die Datenbanken der Verwaltung im Rathaus und in der KDVZ (Kommunale Datenverarbeitungszentrale) Hemer Zugriff haben, um arbeiten zu können. Diese Form der Anbindung erfordere selbstverständlich einen erhöhten Aufwand an Datensicherheit und Technik. Für die Datensicherheit, so Klaus Rainer Willeke, sorge die KDVZ.

Die Ausweitung des Homeoffice in Sunderns Stadtverwaltung sei aber auch an Investitionen gebunden. So müssten entsprechende Laptops angeschafft werden. Bei der derzeitigen Nachfrage nach diesen Geräten sei dies kein einfaches Unterfangen.

Es gebe natürlich auch Tätigkeitsbereiche in der Verwaltung, die kein Homeoffice zulassen würden. Um das Arbeiten in Corona-Zeiten allgemein so sicher wie eben möglich zu machen, seien Arbeitsabläufe angepasst worden. So werde in einigen Bereichen in Schichten gearbeitet oder die Arbeitsplätze seien so eingerichtet worden, dass es zu keinem Kontakt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen könne. Bürgermeister Klaus Rainer Willeke: „Ziel ist es, alles weiter zu optimieren und weiterhin flexibel zum Schutz der Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter zu handeln.“

