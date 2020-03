Volksbank Sauerland baut starke Kapitalbasis in 2019 aus

Gut gepolstert für schlechte Zeiten: Die Volksbank Sauerland konnte ihr Eigenkapital im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut steigern – um 4,27 Prozent von 140,4 Millionen Euro in 2018 auf 146,4 Millionen Euro zum Jahresende 2019.

Fazit: Die heimische VoBa hat eine starke Kapitalbasis.

Arnsberg Soziales Engagement Das Geschäftsjahr 2019 hat die Volksbank Sauerland mit einem Betriebsergebnis vor Bewertung von 12,2 Millionen Euro abgeschlossen. Der Zinsüberschuss lag mit 24,3 Mio. Euro exakt auf Vorjahresniveau. Rund 500 Vereine, Institutionen und Initiativen förderte die VoBa – mit über 300.000 Euro. Im Jahr 2019 waren wieder viele Crowdfunding-Projekte (u. a. Kindergärten, Schulen, soziale und karitative Einrichtungen, Musikvereine, Schützenbruderschaften) erfolgreich. Insgesamt liegt das Co-Funding der Volksbank seit Einführung bereits bei über 113.000 Euro. Über 160.000 Anrufe (ca. 640 pro Tag) erreichten die Mitarbeiterinnen des Kunden-Service-Centers in 2019.

Nicht nur mit dieser Feststellung können Michael Reitz und Dr. Florian Müller gut leben – auch das übrige Zahlenwerk zauberte beim Bilanzpressegespräch am Dienstagnachmittag in der Hüstener Zentrale des Geldinstitutes das ein oder andere Lächeln auf die Lippen der beiden Vorstandsmitglieder. In fast allen Bereichen gab es im Geschäftsjahr 2019 ein – teils recht „dickes“ – Plus (siehe Tabelle unten).

Nur in einem Bereich hätten die Chefs der regionalen Genossenschaftsbank auf Zuwachs gern verzichtet: Der Verwaltungsaufwand (Personal-/Sachkosten) lag aufgrund von Tarifsteigerungen, höheren Kosten für die IT sowie Zukunftsinvestitionen (u. a. neu eingestellte Mitarbeiter) mit 25,9 Mio. Euro knapp über Vorjahreswert.

Michael Reitz und Dr. Florian Müller zeigen sich mit dem Zahlenwerk für 2019 natürlich dennoch sehr zufrieden. „Unser Ergebnis ermöglicht es uns, wieder eine attraktive Dividende an unsere 35.265 Mitglieder auszuschütten“, kündigen die beiden Vorstände an.

Apropos Mitglieder: Deren Anzahl ging im Vergleich zu 2018 um 100 zurück – wohl hauptsächlich, weil nur noch Mitgliedschaften mit „aktiven“ Bankverbindungen (Girokonto und Nutzung mindestens eines weiteren Produktes) abgeschlossen werden.

Netzwerkerbank der Region

Aspekt Tradition – regelmäßiges Sparen ist weiterhin beliebt: „Als finanzielles Polster für besondere Wünsche oder für das Alter nimmt vor allem Wertpapiersparen einen hohen Stellenwert ein“, so die Voba-Doppelspitze. Unter anderem schlossen Kunden 2019 über 1600 neue Fondssparpläne ab. 2020 liegt demnach unverändert ein ganz besonderer Fokus auf diesem Bereich.

Aspekt Innovation: „Wir sind die Netzwerkerbank der Region“ – mit diesem Slogan möchte sich die Volksbank Sauerland stärker mit ihren Kunden verbinden – sowohl im persönlichen als auch im digitalen Umfeld. Als Beispiel nennen Reitz und Dr. Müller das Öko­system „Rund um die Immobilie“: „Damit bieten wir den Kunden ein noch umfassenderes, verzahntes Leistungsspektrum in Immobilienangelegenheiten.“ Als weiterer Geschäftsführer der hauseigenen Immobilien GmbH sorgt Peter Baum seit Oktober 2019 dafür, dass es in diesem Bereich weiter „brummt“.

Darüber hinaus möchte die VoBa im Laufe des Jahres 2020 den Startschuss für ein digitales Mitgliedernetzwerk geben, um auch im digitalen Bereich leichter und verstärkt mit ihren Kunden in Kontakt treten zu können.