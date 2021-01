Volksbank Sauerland baut weitere Geldautomaten ab

Die Volksbank Sauerland dünnt ihr Netz an SB-Stellen weiter aus. In Oeventrop und Hellefeld werden Geldautomaten abgebaut.

Die Volksbank Sauerland baut zwei weitere Geldautomaten-Standorte ab: Am Montag, 18. Januar, werden an dem ehemaligen Filial-Standort Oeventrop der Volksbank Sauerland auf der Kirchstraße und an dem ehemaligen Standort Hellefeld auf der Hellefelder Straße die Geldautomat abgebaut.

Abbau schon verschoben

Ursprünglich war der Verzicht auf beide Geldautomaten schon für Ende September 2020 geplant gewesen, wurde aber nun bis in das neue Jahr verlängert. Die Kunden der Volksbank Sauerland können für kostenfreie Auszahlungen die Geldautomaten der umliegenden Volksbanken benutzen.

Beratung in Kompetenzzentren

"Beratungsgespräche können wie gewohnt in den Kompetenzzentren Sundern und Arnsberg wahrgenommen werden oder natürlich auch in jeder anderen Filiale der Volksbank Sauerland", so Jörg Werdite, Sprecher des Geldinstituts.

Hintergrund ist, dass die Volksbank - ebenso wie die Sparkasse Arnsberg/Sundern auch - regelmäßig ihre Standorte auf den Prüfstand stellt und schaut, welche Angebote wo noch in welcher Häufigkeit genutzt werden. Zunehmender bargeldloser Zahlungsverkehr und Online-Banking lassen den Bedarf nach Geldautomaten drastisch sinken. Für Unmut sorgt der Abbau aber immer noch bei einigen älteren Mitbürgern auf den Dörfern.

Weitere Nachrichten aus Arnsberg und Sundern erhalten Sie hier in unserem Newsletter