Volksbank Sauerland legt Corona-Hilfsfonds für Vereine auf

Arnsberg/Sundern. Die Volksbank Sauerland will aus dem Corona-Hilfsfonds 30.000 Euro an Vereine und Institutionen ausschütten, die finanziell in Not geraten sind.

Die Volksbank Sauerland legt einen Corona-Hilfsfonds für Vereine ihres Geschäftsgebiets auf. 30.000 Euro aus Gewinnsparmitteln sollen an Vereine und gemeinnützige Institutionen ausgeschüttet werden, die durch die Pandemie gravierende finanzielle Verluste erlitten haben. „Wir hoffen mit dieser Maßnahme, ein wenig die Sorgen von Vereinen lindern zu können“, sagt Volksbank-Vorstand Dr. Florian Müller.

Sonderpreis für Projekte

Darüber hinaus soll es einen Sonderpreis für Vereine geben, die im Ehrenamt besondere Aktionen gestartet oder kreative Antworten auf die Corona-Situation gefunden haben - sei es mit gesellschaftlicher oder vereinsinterner Wirkung. „Das hat vielfach den Vereinen kein Geld gekostet“, so Jörg Werdite, bei der Volksbank Sauerland zuständig für das Marketing, „deshalb ist es aber nicht weniger förderungswürdig“.

Bewerbungsbogen

Das System der Förderung soll einfach sein. Ab 15. Juni können Vereinen online auf einem Fragebogen eine Bewerbung mit einer kurzen Erläuterung der aktuellen Situation an die Volksbank schicken. Hier sollen die „Herausforderungen“ beschrieben werden, die die Vereine und Institutionen nun aufgrund der Corona-Pandemie zu stemmen haben. Beispiele dafür können weiterlaufende Kreditverpflichtungen, Miet- und Nebenkosten, Versicherungsbeiträge oder Gehälter für davon existenzabhängige Vereinsmitarbeiter sowie Materialkosten für laufende Um- und Baumaßnahmen, für die derzeit die Refinanzierung ausfällt, sein. Oder aber auch Rechnungen, die im Falle von aufgrund Coronabeschränkungen ausgefallenen Veranstaltungen trotzdem bezahlt werden mussten und nicht storniert werden konnten (Werbung, Gagen, Raummieten). „Und können in Bewerbungen auch Herausforderungen kommen, die wir so jetzt gar nicht erwartet haben“, ergänzt Dr. Florian Müller.

Jury entscheidet

Er verweist darauf, dass möglicherweise nicht jede Bewerbung zwangsläufig Berücksichtigung finden kann. Die Volksbank rechnet damit, dass sie zehn bis 15 Vereinen wird helfen können. Die maximale Fördersumme auf dem Hilfsfonds soll sich auf 3000 Euro pro Verein belaufen. „In Ausnahmefällen ist auch eine höhere Unterstützung möglich“, so Dr. Florian Müller. Über die Vergabe entscheidet eine Jury, in der neben der Volksbank unter anderem auch Vertreter aus dem Sport-, Schützen- und Kulturbereich sitzen.

Gewinnsparmittel

Der Corona-Hilfsfonds tritt in diesem Jahr an die Stelle der sonst großen flächendeckenden und in einer zentralen Veranstaltung „gefeierten“ Gewinnsparmittelausschüttungen an diverse Gruppen und Institutionen (z.B. Feuerwehr, Schützen, Grundschulen, bestimmte Sportvereine usw.). „So etwas wird in diesem Jahr ja leider nicht gehen“, so Dr. Florian Müller.

Weitere Gewinnsparmittel werden über das „Digitale Mitgliedernetzwerk“ der Volksbank Sauerland verteilt. Hier können Mitglieder über die Verteilung von zusätzlich 5000 Euro mitbestimmen. Dabei geht es ebenfalls gezielt um das Thema Ehrenamt und Vereine.