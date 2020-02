Volksbank Sauerland schließt vier personenbesetzte Filialen

Arnsberg/Sundern. Die Volksbank Sauerland schließt vier weitere personenbesetzte Filialen in der Region Arnsberg/Sundern.

Die Volksbank Sauerland wird zum 31. März die Filialen an ihren Standorten Langscheid, Voßwinkel, Oeventrop und Hellefeld als personenbediente Standorte schließen. Die Standorte Langscheid und Voßwinkel werden weiterhin mit einem Geldautomaten und einem Kontoauszugdrucker als Selbstbedienungsstellen weitergeführt. „Ausschlaggebend für diese Änderungen sind, analog zu den Schließung der Standorte Grevenstein und Müschede im vergangenen Jahr, die zunehmende Digitalisierung und die vielfältigen Möglichkeiten des Mobilen Bankings, die zu einer ständig sinkenden Frequenz der Kunden in den Filialen führen“, teilt die Volksbank mit. Durch die derzeitigen und zukünftigen hohen Investitionen der Volksbank in den digitalen Service seien die Filialbesuche immer seltener erforderlich.

Bei allen vier Standorten sei die nächste personenbediente Filiale der Volksbank Sauerland eG nur wenige Kilometer entfernt, so dass eine Präsenz in unmittelbarer Nähe weiterhin gegeben ist. Kündigungen von Mitarbeitern werde es im Rahmen der Filialschließungen nicht geben. „Alle betroffenen Mitarbeiter werden an anderen Stellen in der Bank benötigt“, so die Volksbank. Die Mitglieder der Vertreterversammlung aus den jeweiligen Standorten wurden in einem persönlichen Gespräch mit dem Vorstand der Volksbank, Michael Reitz und Dr. Florian Müller, informiert, Mitglieder und Kunden werden per Brief über die geplanten Änderungen in Kenntnis gesetzt.

Das Kunden-Service-Center steht natürlich allen Kunden weiterhin von 8 bis 20 Uhr zur Verfügung; hier können, so verspricht die Volksbank, fast alle Wünsche, Fragen und Anregungen (wie Überweisungen, Bearbeitungen von Daueraufträgen, Rückfragen zu Kontoumsätzen, usw.) bearbeitet und final abgeschlossen werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Kundenservicecenter sowie des Volksbank-Sauerland-„Digital-Teams“ werden in Veranstaltungen vor Ort die Leistungen vorstellen und erklären, wie einfach die Nutzung ist