Vorerst nur vier Arnsberger Ausgabestellen für Gelbe Säcke

Arnsberg. In Zeiten der Coronakrise wird die Ausgabe von Gelben Säcken in Arnsberg auf vier Standorte konzentriert.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen um das Corona-Virus wird in einigen Bereichen der Stadt Arnsberg die Grundverteilung der Gelben Säcke zunächst unterbrochen. Das teilt das beauftragte Unternehmen Stratmann Entsorgungswirtschaft GmbH mit.

Drei Ausgabeorte betroffen

Hiervon betroffen sind folgende Gebiete: Arnsberg-Altstadt, Rumbecker Holz und Wiebelsheide.

Um den Bedarf an Gelben Säcken dennoch sicherzustellen, stehen den Bürgerinnen und Bürgern die vier Nachverteilstellen im Stadtgebiet weiterhin zur Verfügung. Das sind Lobbe Entsorgung West GmbH & Co. KG (,Dammstraße 2, Arnsberg), Deimann Entsorgung GmbH & Co. KG (Wagenbergstraße 67, Hüsten), Biomarkt & Reformhaus Mommertz (Mendener Straße 2, Neheim) und die Caritas-Anlaufstelle (Kirchstraße 41, Oeventrop).

„Die Grundverteilung wird umgehend nach Beruhigung der aktuellen Lage fortgesetzt“, heißt es. Bei weiteren Fragen steht die Stratmann Entsorgungswirtschaft GmbH telefonisch unter 0800/7872868 zur Verfügung.“