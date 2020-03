Voßwinkel kümmert sich intensiv um akut Corona-Gefährdete

Überall im Stadtgebiet Arnsberg gründen sich derzeit Initiativen, die besonders vom Corona-Virus bedrohten Menschen helfen möchten.

In Voßwinkel hat sich die als Verein organisierte Dorfgemeinschaft schon vor einigen Tagen entschlossen, ein „Unterstützungsangebot für alle Risikogruppen der Corona-Pandemie“ auf die Beine zu stellen. Inzwischen stehen rund 20 Helferinnen und Helfer bereit.

„Ich habe im Internet über solche Aktionen gelesen“, berichtet Christoph Giese im Gespräch mit dieser Zeitung. „Hier bei uns im ländlichen Raum, auf dem Dorf hilft man sich ohnehin – aber vielleicht ist nicht jedem bewusst, dass auch er zur Risikogruppe gehört“, so der „Anstoßgeber“ weiter. Um Voßwinkelern im hohen Alter, mit geschwächtem Immunsystem und/oder Vorerkrankung dabei zu helfen, ihre Gesundheit zu schützen, ergriff Giese die Initiative.

Arnsberg Dorf mit 2500 Bewohnern Voßwinkel ist der westlichste Stadtteil der Stadt Arnsberg. Eine Besonderheit an der Lage von Voßwinkel besteht darin, dass die Ortsgrenze Randlage des HSK ist und an zwei weitere Kreise (Kreis Soest und Märkischer Kreis) grenzt. Voßwinkel hat ca. 2500 Einwohner und wurde erstmals 1187 urkundlich erwähnt.

Über diverse Kanäle wurde die Idee kommuniziert, Mitglieder der Dorfgemeinschaft gestalteten prompt einen Flyer, der inzwischen im Ortsteil verteilt wurde.

Stand Freitag, haben sich schon über 20 Helferinnen und Helfer gemeldet. Junge, aber auch ältere Menschen – wobei der ein oder andere motivierte Senior, der unterstützen möchte, aber selbst eher gefährdet ist, nicht erfasst wurde. Und wie läuft die Hilfe praktisch ab? „Wir bringen Helfer und Hilfesuchende zusammen – dann stimmen sich beide individuell ab“, erklärt Christoph Giese. So ist sichergestellt, dass nicht mehr Kontakte als nötig geknüpft werden. Hat ein Helfer mal keine Zeit, springt ein anderer ein. Die Koordination hat Giese übernommen. Als Mitarbeiter der Bahn gehört organisieren zu seinem Job; und der Voßwinkeler sitzt derzeit ohnehin im Home-Office am PC; da kann nach Feierabend gleich weiter geholfen werden. Einige ältere Dorfbewohner nutzen das Angebot bereits.

Einkäufe erledigen, Medikamente abholen – und „Sonstiges“; die Unterstützung ist breit gefächert. Wer helfen möchte – oder wem geholfen werden soll, kann sich an folgende Kontaktpersonen wenden:

Christoph Giese, ; Michael Filthaut, ; Carola Giese (und weitere Helfer), .

„Krähenhilfe“ in Herdringen

Keine 24 Stunden hat es gebraucht von der ersten Idee, einer kurzen Anfrage, bis zum Start der „Krähenhilfe“ in Herdringen.

Wie an vielen anderen Orten, gibt es damit jetzt auch in Herdringen die unkomplizierte Nachbarschaftshilfe im Kampf gegen die Folgen der Corona-Pandemie. Herdringen möchte all den Mitbürgerinnen und Mitbürgern helfen, die zur Risikogruppe gehören und möglichst nicht das Haus verlassen wollen oder können; außerdem Menschen, die in Quarantäne sind und Hilfe von außen benötigen.

Dazu gehört ein Einkaufsdienst, aber auch das Medikamententaxi oder Gassi gehen mit dem Hund. Auch Haus- und Gartenarbeit sind denkbar, natürlich immer mit Blick auf die vorgegebenen Sicherheits- und Hygienestandards.

In kürzester Zeit hat sich ein Orga-Team – über die verschiedenen Vereine und Gruppierungen in Herdringen – gebildet, und nur wenige Stunden später war der Flyer im Umlauf. Der wird im Netz geteilt, soll aber auch gedruckt in den nächsten Tagen an möglichst viele Haushalte verteilt werden. Über 30 Helfer sind beim Start dabei – und die Gruppe wächst stetig weiter. Für die Initiatoren der „Krähenhilfe“ der Beweis, wie gut das Dorf zusammenhält.

Alle Gruppierungen machen mit

Klasse, wie schnell die Hilfs­leistung mit Telefonhotline, Flyer, Koordinatoren und Helfergruppe organisiert wurde und wie viele Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen des Dorfes mitmachen – von der Freilichtbühne über Vereinsring, kfd, Schützenverein und Forum Herdringen.

„Jetzt müssen sich die Menschen einfach nur noch melden und unsere Hilfe in Anspruch nehmen – und wir müssen das Ding am Laufen halten“, so Thomas Reiß, Schützenhauptmann, Lokalpolitiker und Netzwerker im Dorf.

Hilfesuchende können sich unter der Hotline: oder per E-Mail melden: kraehenhilfe@herdringen.de