Was das Klinikum Hochsauerland über Covid 19 gelernt hat

Das Klinikum Hochsauerland ist seit zwei Monaten im Ausnahmezustand. Mit Dr. med. Stefan Probst (57), Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, sprach unsere Zeitung über die bisherigen Erkenntnisse aus den Covid19-Behandlungen am Standort Arnsberg.

Was haben Sie und Ihre Teams nach sechs Wochen „Corona-Hospital“ Arnsberg über Krankheit lernen können?

Die Erkrankung hat überwiegend einen gutartigen Verlauf, die meisten Patienten können ohne weitere oder mit minimaler ärztlicher Behandlung ambulant geführt werden. In der stationären Versorgung von Covid-19-Patienten mit einer schweren Gasaustauschstörung, die bei Covid 19 sehr viel schneller, schwerer und unberechenbar ist als bei den anderen bekannten Krankheitsbildern, hat sich im Klinikum Hochsauerland die ECMO-Therapie bewährt. Bei der Extrakorporalen Membranoxygenierung wird die Lungenfunktion zeitweise komplett durch eine Maschine ersetzt. Dazu wird das Blut über eine große Vene in die Maschine geleitet, mit Sauerstoff angereichert und dem Körper wieder zugeführt. In dieser Zeit braucht der Patient praktisch nicht beatmet zu werden und eine Schädigung der Lunge durch Infektion oder hohe Beatmungsdrücke kann so weitgehend vermieden werden. Die Lunge hat so eine bessere Chance sich zu erholen.

Hat es Überlastungssituationen für die Mitarbeiter oder Material-Engpässe gegeben?

Bisher hat es keine Vollauslastung der für Covid-19-Patienten freigezogenen Bettenkapazitäten gegeben. Gleichwohl war die Betreuung der versorgten Patienten sowohl intensiv-, infektions- als auch allgemeinmedizinisch eine Aufgabenstellung, die das derzeit am Standort Marienhospital eingebundene Team vollständig abgefordert hat. Schutzmaterialien konnten bisher in ausreichenden Mengen beschafft werden, auch wenn dies mitunter besonderer Anstrengungen bedurfte. Auch Sachspenden haben dazu beigetragen, den Bedarf zu decken.

Sehen Sie der Pandemie im Klinikum inzwischen entspannter entgegen?

Auf Grund der Entwicklung der Fallzahlen sind wir vorsichtig optimistisch. Die Versorgung der Covid-19-Patienten funktioniert, viele konnten bereits genesen wieder entlassen werden, obgleich wir weiterhin täglich neue Verdachtsfälle und bestätigte Fälle betreuen. Im Falle wieder ansteigender Fallzahlen sind wir jederzeit bereit zu reagieren und auch die Behandlungskapazität für Covid-19-Patienten umfassend zu erhöhen.