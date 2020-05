Wegen Corona: Jetzt Outdoor-Ausstellung in Niedereimer

Viele Veranstaltungen sind bislang der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Doch manche Veranstalter finden immer wieder kreative Lösungen, um der Öffentlichkeit - im gewissen Rahmen - so etwas wie Normalität zu geben. Wie der Arbeitskreis Dorfgeschichte Niedereimer (AKD):

Statt der bereits organisierten großen Ausstellung „75 Jahre danach – gerettete Geschichte(n) zu NS-Zeit, Krieg und Neubeginn“ wird die Erinnerung an diese ebenfalls sorgenvolle Epoche nun auf andere Weise lebendig gehalten: durch eine Outdoor-Schau.

Die Schautafeln spiegeln die schrecklichen Jahre zwischen 1933 und 1945 wieder

Mit mehreren Schautafeln möchte der Arbeitskreis so vom 8. bis 17 Mai an das Kriegsende vor 75 Jahren in Niedereimer erinnern. Zu sehen sein werden die Tafeln im vorgenannten Zeitraum im überdachten Bereich am Stephanushaus neben der Kirche.

Die Schautafeln spiegeln die schrecklichen Jahre zwischen 1933 und 1945 mit diversen ortsbezogenen Schwerpunkten wieder. Ebenso werden in dieser Zeit täglich als Gedenken an 75 Jahre Frieden und Freiheit in Europa eine der Tafeln sowie ein Zeitzeugen-Text online präsentiert.

Die „Outdoor-Präsentation“ ermöglicht Einhaltung der Corona-Abstandsregeln

Der AKD hat diesen außergewöhnlichen Schritt der „Outdoor-Präsentation“ gewählt, weil der Schutz der Bevölkerung vor möglicher Ansteckung mit dem Coronavirus oberste Priorität hat. Zudem herrschen derzeit noch Kontaktsperre und Versammlungsverbot. Bei gebotener Rücksichtnahme der Besucher sei jedoch, so der AKD, auf der großräumigen Fläche die Abstandsregel gut einzuhalten

Ursprünglich war für diesen Zeitraum - wie berichtet - die Ausstellung „75 Jahre danach – gerettete Geschichte(n) zu NS-Zeit, Krieg und Neubeginn“ mit vielen prominenten Gästen vorgesehen. Als Schirmherr hatte der frühere Vizekanzler und SPD-Parteivorsitzende Franz Müntefering zugesagt.

Weitere Gäste am Eröffnungsabend wären unter anderem Bürgermeister Ralf Paul Bittner, Prof. Patrick Sensburg (MdB), Dr. Silke Eilers (Geschäftsführerin des Westfälischen Heimatbundes) und Kreisheimatpfleger Hans-Jürgen Friedrichs gewesen.

Zwei hochkarätige Sonderveranstaltungen - u. a. mit Katrin Himmler - fallen aus

In die geplante Ausstellungswoche wären zudem zwei hochkarätige Sonderveranstaltungen gefallen: ein Film- und Diskussionsabend sowie ein Schülerdialog am Franz-Stock-Gymnasium mit der Politikwissenschaftlerin und Buchautorin Katrin Himmler, eine entfernte Verwandte des sogenannten Reichsführers-SS Heinrich Himmler, und zum anderen der Film „Noah“, ein Jugendfilmprojekt des Familienbüros der Stadt Arnsberg.

Die ursprünglich vorgesehene Kriegsende-Ausstellung wird auf Mai 2021 verschoben

Doch Corona schafft Fakten: Der AKD musste die komplette Ausstellung, in deren Vorbereitung enorme ehrenamtliche Arbeit und vor allem Herzblut geflossen sind, absagen bzw. verschieben. Wobei der AKD-Vorstand nun einen neuen Termin im nächsten Jahr anpeilt.

So soll die Ausstellung zum Kriegsende vom 7. bis 16. Mai 2021 in der Halle Friedrichshöhe nachgeholt werden, damit die das bereits geleistete Engagement der Helferinnen und Helfer nicht vergebens war.

AKD-Mitglieder befragten in den vergangenen zwei Jahren über 70 Zeitzeugen

Denn die heimischen Hobbyhistoriker hatten unter Leitung des AKD-Vorsitzenden und Ortsheimatpflegers Detlev Becker in den vergangen zwei Jahren bereits über 70 Zeitzeugen zu verschiedenen Themen in diesem Zusammenhang befragt. Diese Personen sind heutige Niedereimer Mitbürger, die aus dem früheren gesamten „Deutschen Reich“ gebürtig sind.

Die Ergebnisse der Befragung, informative Texte und Auszüge aus Heimatbüchern sowie Schul- und Kirchenchroniken finden sich übrigens auch im neuen Heimatblatt „Der Ninivit“. Ebenso sind Fotos der zahlreichen Exponate aus der Zeit zwischen 1933 und 1950 in dem Heft zu sehen. Das neue Heimatblatt soll, je nach behördlichen Auflagen, nun im Herbst im Straßenverkauf angeboten werden.

Detlev Becker: „Wir würden uns über Rückmeldungen freuen“

Der Arbeitskreis Dorfgeschichte, für den es bereits die vierte Ausstellung zum Thema Kriegsende gewesen wäre, hofft nun, dass sich dennoch einige Besucher in den zehn Outdoor-Ausstellungstagen am Stephanushaus einfinden. Detlev Becker: „Zudem würde sich der Verein über Rückmeldungen der Besucher freuen.“