Weitere Aktionen der Neheimer Karnevalisten

So sieht das weitere Programm der KG Blau-Weiß Neheim in der fünften Jahreszeit aus: Besuch der Prunksitzung der HüKaGe am Samstag, 15. Februar; Karneval der Generationen am Dienstag, 18. Februar; Rathaus-Sturm am Donnerstag, 20. Februar; „Lindwurm der Freude“ am Sonntag, 23. Februar Bacchus-Verbrennung auf Neheimer Marktplatz am Dienstag, 25. Februar; Jahreshauptversammlung am Samstag, 25. April