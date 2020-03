Wennigloh: Ausschuss sieht Sicherheit von Kindern gefährdet

Wennigloh. Der Wegfall der Tempo 30-Zone besonders am Ortsausgang in Richtung Hachen stößt auf Befremden. Aber es gab im Bezirksausschuss auch Positives.

„Irritiert und mit Befremden“ zur Kenntnis genommen hat jetzt auch der Bezirksausschuss Wennigloh in der ersten Sitzung 2020 den Wegfall der Tempo 30-Zonen an den Ortsausgängen Richtung Hachen und Müschede.

Und dies am Dienstagabend mit der Forderung einer neuerlichen Überprüfung deutlich zum Ausdruck gebracht. Weil die Sicherheit der Menschen oberste Priorität genießen sollte.

Peter Blume: „Ein großer Gefahrenpunkt wurde nicht ausreichend bewertet“

„Wir als Ausschuss sind ganz klar der Auffassung,“ so dessen Vorsitzender Peter Blume, „dass insbesondere auf der Müssenbergstraße am Ortsausgang Richtung Hachen abgesehen von dem dortigen Hindernis die Gesamtsituation als ein großer Gefahrenpunkt nicht ausreichend gewürdigt und bewertet wurde.“

Nämlich im Rahmen der Regelverkehrsschau im vergangenen Jahr (wir berichteten), auf deren Empfehlung hin dann die Tempo 30-Zone - ebenso an der Straße „Am Born“ - aufgehoben wurde.

Wegfall der Tempo 30-Zone birgt Gefahr für die Wennigloher Schulkinder

Für die Wennigloher Kommunalpolitik ein Unding. „Denn gerade in dem betroffenen Bereich auf der Müssenbergstraße mit der dortigen Bushaltestelle halten sich viele Kinder auf. Praktisch der gesamte Wennigloher Schülerverkehr,“ sagt Blume, „wird da morgens abgewickelt.“ Und entsprechend würden viele Kinder auch die Straßenseiten wechseln.

Vor diesem Hintergrund sei das Aufheben von Tempo 30 gerade an dieser Stelle nicht nachvollziehbar. „Deshalb haben wir als Ausschuss auch kein großes Verständnis für diese Anordnung. Im Gegenteil: Wir haben die Stadtverwaltung dringend aufgefordert, die Situation noch einmal zu überprüfen.“

Stadt Arnsberg schafft elf Baugrundstücke an der Straße „Zum Enkerhof“

Bestellen Sie hier unseren Arnsberg-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Aber in der Sitzung im „Haus Koch“ mussten nicht nur Probleme gewälzt werden. Im Gegenteil: Es gab auch Positives bis sehr Positives zu den Tagesordnungspunkten „Endausbau der Straße ,Zum Enkerhof’“ sowie zum Sachstand „Dorferneuerung Wennigloh“:

Die Stadt Arnsberg hat am Enkerhof Grundstücke erworben und wird dort ein kleines, dringend erforderliches Baugebiet erschließen. „Das ist eine sehr gute Nachricht für den Ort,“ freut sich Peter Blume über dieses kommunale Handeln.

Weitere Wohnbebauung ist auch für den Bestand von Kindergarten und Bäckerei wichtig

Denn so werden dort bald elf weitere Grundstücke für eine Wohnbebauung auf dem Markt zur Verfügung stehen und damit zur Steigerung der Dorfbewohner-Zahl beitragen. „Was auch für den Bestand von Kindergarten und Bäckerei Bedeutung hat.“

Stadt: Neue Dorfmitte soll pünktlich zum Schützenfest fertig sein

Gut angekommen ist auch die Verwaltungs-Botschaft in Sachen Dorferneuerung, hier die Planungen zur neuen Dorfmitte an Kirche und Schützenhalle: Ausschreibungen und Vergabe der anfallenden Arbeiten sollen im April erledigt werden, die Arbeiten selbst dann in Mai / Juni über die Bühne gehen.

Damit den Wenniglohern pünklich zu Beginn des Schützenfestes am 25. Juli eine schmucke Dorfmitte zur Verfügung steht.