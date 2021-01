Arnsberg: Geplante Windkraftanlagen im Fokus

Auf zahlreichen Grundstücken in Wennigloh stehen Protest-Schilder gegen die am Ortsrand Richtung Müschede geplanten Windkraftanlagen.

Die Haltung der CDU in Wennigloh ist gespalten. Und die Stadt überrascht mit einer druckfrischen Verwaltungsvorlage.

Wennigloh/Oeventrop. In der auch für die laufende Legislaturperiode vereinbarten Zusammenarbeit von CDU und Grünen im Arnsberger Stadtrat spielt der weitere Ausbau regenerativer Energien eine entscheidende Rolle. Was für die Union möglicherweise in Teilen zu einem herausfordernden Spagat werden könnte, denn zum Thema Windkraft sind die Ansichten der CDU in Wennigloh und Oeventrop durchaus geteilt - allerdings allein hinsichtlich der Nähe zur Wohnbebauung.

Doch nun könnte sich ein möglicher Spagat zumindest in Wennigloh nach hinten verschieben beziehungsweise sogar erledigen: Die Stadt empfiehlt den involvierten Ausschüssen, zum jetzigen Zeitpunkt die Realisierung der vier in Wennigloh, Müschede und Arnsberg geplanten Windkraftanlagen abzulehnen, da die Erschließung von drei der Anlagen noch nicht gesichert sei und für eine weitere derzeit eine Abstandsbaulast fehle.

Zudem wird seitens der Stadt für die abschließende Prüfung des gemeindlichen Einvernehmens für alle vier Anlagen vom Antragsteller, der in Sundern ansässigen Firma „Windkraft-Wicheln-Wennigloh GmbH & Co.KG“, die Überarbeitung der in der Stellungnahme der Verwaltung vom 30. November 2020 angeführten Gutachten gefordert.

Dies geht aus einer am späten Montagnachmittag ins Ratssystem der Stadt eingestellten Ausschussvorlage hervor (wir berichten dazu noch).

Wenniglohs CDU-Chef Nikolaj Schulte will sich neutral verhalten

Zurück zu Wennigloh: Dort hat sich – wie mehrfach berichtet – in der Bevölkerung bereits Widerstand gegen die zwei geplanten großen Windkraftanlagen im Norden des Höhendorfes formiert, was in Form zahlreicher Protest-Schilder an Häusern und in Vorgärten deutlich sichtbar ist.

Für den örtlichen CDU-Vorsitzenden Nikolaj Schulte ein durchaus verständlicher Protest. „Doch ich persönlich versuche, mich in dieser Sache neutral zu verhalten.“ Und zwar aus zweierlei Gründen:

"Wir müssen das Ergebnis des Genehmigungsverfahrens akzeptieren"

Zum einen sehe er vor dem Hintergrund des Klimawandels die große Notwendigkeit, sagt Schulte, den Ausbau der regenerativen Energien weiter zu forcieren, „zum anderen aber kann ich auch die Sorgen und Ängste der Anwohner wie zum Beispiel am Kreuzkamp verstehen, die mit dem minimalen Abstand zu den geplanten Anlagen leben müssen und zugleich einen Wertverlust ihrer Immobilien befürchten“.

Der gemeinsame Versuch von Arnsbergs CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Peter Blume und Christoph Hillebrand als Vorsitzendem der Ortsunion Müschede, die Einspruchsfrist gegen die geplanten Anlagen bei Wennigloh und auch Müschede zu verlängern, habe allerdings keinen Erfolg gezeigt.

„Daher setze ich jetzt auf ein objektives Genehmigungsverfahren, dessen Ergebnis wir dann aber auch akzeptieren müssen.“

Die Haltung in der Wennigloher CDU ist gespalten

In der CDU Wennigloh selbst, so Nikolaj Schulte, sei die Haltung zu den beiden geplanten großen Windkraftanlagen gespalten. „Ein Teil ist dafür engagiert und erwägt sogar eine finanzielle Investition in dieser Sache, andere sind absolut dagegen.“

Auch der Bezirksausschuss des Dorfes wird sich in der für den 19. Januar geplanten Sitzung mit der Thematik auseinandersetzen.

Kein öffentlicher Aufschrei in Oeventrop gegen Anlagen an der Hünenburg

Ähnlich die Situation in Oeventrop. Hier fragt die Ortsunion bislang – wie berichtet – über verschiedene Online-Kanäle die Meinung der Bevölkerung zu den drei von der „Felix Nova GmbH“ aus Rahden/Minden im Bereich Hünenburg beantragten Windkraftanlagen ab, die laut CDU-Ratsherr Christoph Schmidt zu dem größten an Land errichteten Typ zählen.

Ein öffentlicher Aufschrei gegen dieses Vorhaben, so Schmidt, sei bislang aber noch ausgeblieben, weil dieses Vorhaben in aller Stille beantragt worden sei und so kaum jemand davon Kenntnis bekommen habe.

„Im Gegensatz seinerzeit zu dem Plan, auf dem Oeventrop zugewandten Rücken der Hellefelder Höhe auf Mescheder Stadtgebiet fünf Anlagen zu errichten. Da waren ganz schnell über 2000 Unterschriften gegen dieses Vorhaben zusammen.“

Christoph Schmidt: Im Oeventroper CDU-Vorstand herrscht Geschlossenheit

Der CDU Oeventrop, versichert Schmidt, gehe es aber nicht um die grundsätzliche Ablehnung von Windkraft, sondern vielmehr ganz allein um deren standortbedingte Verträglichkeit beziehungsweise Zumutbarkeit für die Anwohnerschaft.

Deshalb herrsche im Oeventroper CDU-Vorstand auch Geschlossenheit, was die Ablehnung der drei Anlagen betreffe. „Und ich persönlich denke, dass auch nicht jeder Grüne so nah an einer derart großen Anlage wohnen möchte.“

