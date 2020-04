Corona-Krise - Wepa steigert Hygienepapier-Produktion

Die dringende Empfehlung, sich zum Schutz vor einer Corona-Virusinfektion öfters die Hände zu waschen, hat den Bedarf an Papierfalthandtüchern deutlich ansteigen lassen. In Firmen, Behörden und nicht zuletzt im Gesundheitswesen gibt es einen erhöhten Verbrauch an Papierfalthandtüchern. Dies wiederum führt dazu, dass die Westfälische Papierfabrik (Wepa) im Müscheder Werk deutlich mehr Hygienepapier herstellt als üblicherweise.

Wepa-Vorstandsvorsitzender (CEO) Martin Krengel Foto: WEPA

Zum Hygienepapier aus Müschede gehört neben Papierfalthandtüchern auch Toilettenpapier, das für Fabriken, Verwaltungen und Gesundheitseinrichtungen bestimmt ist. Die Wepa nennt diesen Kundenbereich „Away from Home“. Das Toilettenpapier für Privathaushalte (Consumer-Bereich) wird im Sauerland im Wepa--Werk in Marsberg-Giershagen produziert. Weitere große Mengen an Hygienepapier stellt die Wepa in weiteren Werken in Deutschland sowie im europäischen Ausland her.

Auch Wepa-Chef hat letztlich keine Erklärung für Hamsterkäufe

In der Corona-Zeit wird seit einigen Wochen Toilettenpapier von manchen Verbrauchern gehamstert. Warum ist das so? „Dafür habe ich letztlich auch keine Erklärung. Wenn jeder so einkauft wie üblicherweise, ist genug für alle da“, sagt Wepa-Vorstandsvorsitzender (CEO) Martin Krengel. Es wird zwar mehr gekauft, aber nicht mehr verbraucht.

Zur Sorge von Verbrauchern, eventuell lange darauf warten zu müssen, bis in Supermärkten die leeren Regale wieder mit Toilettenpapier gefüllt sind, sagt Krengel: „Die Verbraucher können sich darauf verlassen, dass wir gemeinsam mit unseren Handelspartnern alles uns Mögliche tun, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.“

In den Wepa-Werken wurde natürlich auf die gestiegene Nachfrage nach Toilettenpapier und Papierhandtüchern reagiert und die Produktion gesteigert. Um eine maximale Versorgung mit Hygieneprodukten sicherzustellen, konzentriert sich die Wepa derzeit u. a. auf die Herstellung von Standardartikeln. In Absprache mit ihren Kunden verzichtet das Unternehmen beispielsweise auf individuelle Prägungen.

Wepa-Papierhandtücher gibt es in vielen Sanitärräumen. Foto: WEPA

Martin Krengel dankt allen Mitarbeitern an den 13 europäischen Produktionsstandorten. „Sie leisten zurzeit Enormes, um der Nachfrage gerecht zu werden“, so Krengel. Der Wepa-Vorstandsvorsitzende ist aber auch dankbar für die vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Handelspartnern, um so in Zeiten hoher Nachfrage die Verbraucher mit Hygienepapieren zu versorgen.

Intensivierte Hygienemaßnahmen

Europaweit beschäftigt die Wepa fast 4000 Mitarbeiter, davon knapp 600 Mitarbeiter im Müscheder Werk. Zum Schutz vor einer Corona-Infektion hat die Wepa ihre bereits hohen Hygienestandards und Arbeitssicherheitsmaßnahmen nochmals intensiviert. Um Abstandsregeln einzuhalten, gibt es in der Verwaltung Homeoffice, Videokonferenzen und die Bitte an Externe, auf einen persönlichen Besuch im Werk möglichst zu verzichten. In der Produktion erfolgt keine Schichtübergabe mehr an den Maschinen. Bevor die Mitarbeiter einer neuen Schicht die Räume betreten, verlassen die Mitarbeiter der vorangegangenen Schicht diese. Ereignisse in der Schicht werden dokumentiert, eine Übergabe findet bei Bedarf telefonisch statt. Versetzte Schichtzeiten ermöglichen, dass sich nicht alle Mitarbeiter gleichzeitig auf dem Parkplatz befinden.

Wepa-Mitarbeiter Dirk Hane bedient eine Verarbeitungsanlage für Papierfalthandtücher. Aus einer großen Rolle Hygienepapier entstehen viele Falthandtücher in handlichen Packs. Foto: Ted Jones / ted jones

Martin Krengel sieht in der Corona-Zeit ein gestiegenes Hygienebewusstsein der Menschen. Das Robert-Koch-Institut empfehle sogar Papierhandtücher zur besseren Hygiene. „Wir gehen davon aus, dass dieses erhöhte Hygienebewusstsein bestehen bleibt und die Verbraucher künftig auf die Handtrocknung mit Handtuchpapier verstärkt Wert legen, was die Nachfrage in diesem Segment langfristig erhöhen wird“, sagt Martin Krengel. Es sei Ziel der Wepa, nachhaltige Hygienelösungen zu bieten, also Hygiene und Nachhaltigkeit miteinander zu verknüpfen. Dies praktiziert die Wepa bereits durch die Wiederaufbereitung gebrauchter Papierhandtücher (unsere Zeitung berichtete).

Als Unternehmer, dessen Betriebe in Europa verankert sind, sieht Martin Krengel aber auch gesamtgesellschaftlich herausfordernde Zeiten auf die Menschen zukommen: „Vertrauen in unser Gesellschaftssystem und gemeinsames europäisches Handeln sind gefragter denn je. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Krise eine so noch nie dagewesene Zukunftsherausforderung ist. Diese können wir nur gemeinsam mit viel Mut, Fleiß und Vertrauen in unsere wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Systeme meistern.“