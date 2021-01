Westenergie verlegt Gas-Leitwarte nach Arnsberg

Arnsberg Westenergie stärkt Standort Arnsberg: Gasnetz-Leitwarte in 2023 kommt an die Hellefelder Straße. Baubeginn noch in diesem Jahr.

Der Westenergie-Standort - ehemals RWE, innogy und Westnetz - an der Hellefelder Straße in Arnsberg wird in den nächsten Jahren weiter aufgewertet. Das Unternehmen, das seit Oktober als 100-prozentige EON-Tochter als Netzbetreiber firmiert, will neben der schon bestehenden Leitwarte für Strom ab 2023 auch das regionale Gas-Netz von Arnsberg aus steuern. Zuständig ist der Standort dann für einen Landstrich zwischen Winterberg und Lingen/Ems, in dem rund 6,6 Millionen Menschen leben. „Arnsberg ist für uns ein extrem wichtiger Standort“, sagt Westenergie-Vorstand Dr. Achim Schröder.

Aufwertung des Standortes

Damit verbunden ist eine deutliche Aufwertung des Standorts an der Hellefelder Straße. Aktuell ist hier eine Schaltleitung zur Führung des 110 kV Netzes, eine Netzleitstelle zur Führung des Mittelspannungsnetz und die telefonische Störungsannahme (TeSMa) zur Annahme von Gas- und Stromstörungsanrufe. Mit dem neuen Konzept kommen das Dispatching aus Dortmund (Gewährleistung des störungsfreien und vertragsgemäßen Gastransports) sowie die gesamte Leittechnik. Diese war bislang über die gesamte Fläche verteilt - in Dortmund am Standort Florianstraße und in Berzdorf bei Wesseling.

Baubeginn in 2021

In 2021 beginnen in der Hellefelder Straße die Bauarbeiten zur neuen „Verbundleitwarte“. Künftig werden in Arnsberg somit nicht allein die Stromnetze, sondern auch das Gasnetz gesteuert. Die Stärkung des Standorts bringt auch neue Arbeitsplätze in die Stadt: Die Mitarbeiterzahl in den Leitstellen wird von heute rund 45 auf zukünftig 63 erhöht. „Das sind technische Spezialisten, die im Schichtdienst hochverantwortlich arbeiten“, sagt Westenergie-Standortleiter Frank Eikel.

Millionen-Investition

Bauliche Vorbereitungen sollen schon im Jahr 2021 beginnen. „Wir investieren einen mittleren einstelligen Millionenbetrag“, sagt Achim Schröder. Geld, das in An- und Umbauten, vor allem aber in teure Leitstellentechnik fließt. Geschaffen wird eine Verbundleitwarte sowie eine Netzführungsstelle für das 110 kV-Netz mit einem Investitionsvolumen von rund 2 Milliionen Euro. Hinzu kommt die Erneuerung der Leittechnik für die zukünftigen Prozesse in der Netzführung unter Berücksichtigung der neusten IT-Sicherheitstechnik mit einem Investitionsvolumen von mehreren Millionen Euro.

Wertschöpfung für die Region

Für die Stadt Arnsberg ist diese Nachricht wirtschaftlich von Bedeutung. „Wir bieten eine hohe Wertschöpfung für die Region“, sagt Achim Schröder. Das betrifft zum einen die Auftragsseite, zum anderen die Rolle als Arbeitgeber. Westenergie beschäftigt allein an der Hellefelder Straße derzeit 350 Mitarbeiter/-innen (380 in ganz Arnsberg) sowie weitere 135 an dezentralen Stellen. „Arnsberg ist und bleibt für Westenergie ein wesentlicher und technisch leitender Standort“, sagt Frank Eikel, „hier ist das Herzstück des Netzbetriebes der Region“.

Win-win-Situation

Die Netzbetreiber setzen auf das Miteinander mit den Städten. „Wir sind für die Region und die Kommunen da“, sagt Achim Schröder, „wir bemühen uns gemeinsam mit den Kommunen Dinge voranzutreiben“. Das aber ist auch ein Nehmen und Geben: Aktuell ist Westenergie mit der Stadt Arnsberg in Gesprächen über die Verlängerung des noch bis zum Jahreswechsel 2028/29 laufenden langfristigen Konzessionsvertrag. In Sundern hat die Westenergie die Konzession für Strom ebenfalls bis 2028/29 sicher und den Vertrag über die Konzession für das Gas-Netz gerade um 20 Jahre verlängert.

Neue Nachbarn

Das Miteinander von Stadt und Westenergie wird im kommenden Jahr ohnehin zu einer Nachbarschaft mit kurzen Wegen. Im Rahmen der Rathaussanierung in Neheim ziehen viele Rathausmitarbeiter inklusive des Bürgermeisteramtes vorübergehend in das ehemaligen RWE-Gebäude an der Hellefelder Straße und „wohnen“ und arbeiten dort als Untermieter.

