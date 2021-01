Wildewiese: Keine Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung

Sundern. Polizei und Ordnungsamt Sundern werden aber die Situation auch in der nächsten Woche weiter im Blick haben.

Auch an diesem Wochenende zog es insgesamt weniger Schneetouristen ins Sauerland. Zu keinem Zeitpunkt mussten daher auch im Skigebiet Sundern-Wildewiese Zufahrten oder Straßen gesperrt werden. Die Menschen hielten sich überwiegend an die Ge- und

Verbote, heißt es am Sonntagnachmittag, 24. Januar, in einer gemeinsamen Erklärung von Polizei und involvierten Kommunen.

Stadt Sundern und Kreispolizeibehörde zeigten sich erneut gut vorbereitet, um die Einhaltung der Coronaschutzverordnung und der ergänzenden Allgemeinverfügungen zu überwachen. Fazit des Sonntags: Es wurden keine Verstöße gegen die geltenden Regelungen festgestellt.

In Einzelfällen wurden allerdings einige Personen auf die Regelungen hingewiesen, zudem wurde ein Verkehrsverstoß geahndet.

Ordnungsämter und Polizei behalten Situation weiter im Blick

Die Ordnungsämter der zuständigen Kommunen und die Polizei stehen auch in der

nächsten Woche im ständigen Austausch. Gemeinsam soll die Situation nun weiterhin

beobachtet und bewertet werden. Zudem hoffen die Verantwortlichen, dass die Leute die Appelle weiter ernst nehmen und zu Hause bleiben.

