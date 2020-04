„Wosbergs Genusslandschaft“ blüht am Steinweg neu auf

Auf dem Steinweg tut sich was, und zwar positives - „Wosbergs Genusslandschaft“ blüht an neuer Stelle auf. In das renovierte ehemalige Haus Buchheister ist seit einigen Tagen der Feinkostladen von Angelika Wosberg umgezogen. „Wir wollten uns etwas verkleinern und trotzdem den Kunden ein breitgefächertes Sortiment anbieten“, begründen Angelika und Dietmar Wosberg die Verlegung des Geschäfts vom Neumarkt in die Räume der früheren Bäckerei Bitter.

Coronakrise genutzt

Allerdings sei der Umzug erst später geplant gewesen, der Vermieter, die Firma Frohwein Immobilien, habe die Arbeiten an dem Haus zwei Monate früher beenden können. „Da haben wir gedacht, die Coronakrise nutzen wir und drehen nicht Däumchen“, freuen sich die Wosbergs über diesen Zeitgewinn. Das Konzept in den neuen Geschäftsräumen auf dem Steinweg bleibe das gleiche wie auf dem Neumarkt, so der Arnsberger Küchenmeister. Der Feinkostladen bietet neben ausgesuchten Weinen und Spirituosen Essig und Öle aus dem mediterranen Bereich. „Wir legen großen Wert auf regionale Produkte“, so die Wosbergs. Dazu gehören neben Saucen, verschiedene Fleischsorten, Rinderbrühe und Kalbsfond auch der legendäre „Wosbergs Sauerbraten“ sowie Fisch- und Wurstwaren.

Auch im Bereich Hochprozentiges setzen Angelika und Dietmar Wosberg auf regionale Herstellung. So stehen Sauerländer Schnaps aus Rüthen, Keller-Gin aus Eslohe oder Senfvariationen aus dem Rheinland ebenso im Regal wie selbst hergestellte Gewürzmischungen. Nach der Coronakrise, so versprechen die Wosbergs, werde das Angebot mit noch mehr lokalen Produkten erweitert. Das eigentliche Prunkstück des Feinkostgeschäfts ist allerdings die historische Kasse aus der Kaiserzeit, die noch genauso präzise funktioniert wie vor 120 Jahren. Es sind, verrät Dietmar Wosberg, sogar noch einige originale Bon-Rollen vorhanden.

Arnsberg Küchenparty mit Freunden oder Kollegen Die Kochevents, ab acht bis maximal 26 Personen, können über das Internet gebucht werden. Dort kann der Kunde dann unter mehreren Schwerpunktthemen wählen. Für Gruppen können die Kochkurse als Küchenparty mit Freunden oder Kollegen oder als Firmenevent gebucht werden. Infos unter www.kochschmiede-arnsberg.de sowie über den neu gestalteten Flyer.

Phase zwei des Projekt

Nebenan, im Verkaufsraum der ehemaligen Metzgerei Buchheister, entsteht derzeit mit „Wosbergs Kochschule by Sindern-Küchen“ Phase zwei des Projekts. Das Traditionsunternehmen Sindern aus Niedereimer konnte wieder bekannte Firmen wie Gaggenau (Backöfen und Herde) und Bora (Küchen-Entlüftungssysteme) für die Ausstattung der Kochschule mit ins Boot holen. Der neue Küchenbereich kommt in modernster Bauweise und ansprechendem Anthrazit daher und beinhaltet neben den professionellen Küchengeräten auch eine in den Keller abführende Entlüftung.

Auch für den Außenbereich gibt es schon konkrete Ideen. Sowohl vor dem Feinkostladen als auch vor der Kochschule ist das Aufstellen von rustikalen Eichenbänken geplant, so dass die Kunden auch im Freien die Spezialitäten genießen können. Denn wenn der Umbau komplett fertig ist, werden wieder, vorbehaltlich den Verordnungen der Landesregierung, Mittagstisch und die beliebten Kochkurse angeboten.