91-Jähriger Balver: Rottweiler warf meinen Scooter um

Der Balver Reinhard Holewa (91) wirft einem Mitbürger vor, sein Hund habe seinen E-Scooter durch nspringen umgeworfen. Dabei habe er sich so stark verletzt, dass er tagelang im Plettenberger Krankenhaus behandelt werden musste. Die Darstellung von Holewas Unfallgegner weicht allerdings ab.

Der Reihe nach. Am Freitag, 20. März, trafen sich Holewa und der Hundebesitzer gegen 9.20 Uhr zufällig am Darloh in Höhe eines Funkmasten. Bis dahin ist die Geschichte unstrittig, wie Polizeisprecher Christof Hüls auf Anfrage der „Westfalenpost“ erklärte.

Sprung gegen E-Scooter

Danach gehen die Sichtweisen der Beteiligten auseinander.

Holewa sagte der „Westfalenpost“, der „Kampfhund“ sei an einer sechs Meter langen Leine außer Kontrolle gewesen. Das Tier - nach Angaben der Polizei ein Rottweiler - habe seinen E-Scooter im Lenkerbereich angesprungen. Durch die Wucht des Sprungs sei die Mobilitätshilfe umgekippt. Das Fahrzeug sei auf seinen rechten Fuß gefallen, erklärte Holewa. In Folge des Sturzes sei er in eine Wildschweinkuhle unterhalb des Masten gefallen, fügte er hinzu.

Hohe Kosten

Sein 63-jähriger Kontrahent sagte er der Polizei, er habe sich mit Holewa unterhalten. Holewa sieht mit seinem E-Scooter gegen einen Stein geprallt. Daraufhin sei das Mobil umgekippt. Auf Nachfrage soll Holewa erklärt haben, nicht verletzt zu sein.

Nach Angaben der Polizei wurden am Scooter keine Beschädigungen festgestellt.

Holewa erwartet, dass sich sein Unfallgegner meldet. „Ich habe hohe Kosten“, sagte er der WP, „ich bin privat krankenversichert.“

Der Vorwurf gegen den 63-Jährigen lautet Körperverletzung.