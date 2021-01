Apotheker Thilo Jansen will Menschen in Not unterstützen.

BENEFIZ-AKTION Adler-Apotheke spendet für Menschen in Not

Balve Thilo Jansen, Eigentümer der Balver Adler-Apotheke, will Menschen in Not unterstützen. Was der Apotheker vorhat.

Balve/Arnsberg. Der Arnsberger Apotheker Thilo Jansen, Eigentümer der Adler-Apotheke an der Hauptstraße in Balve, unterstützt die Benefiz-Aktion "Lichtblicke" mit Spendengeld.

Schon im vorigen Dezember organisierten alle Apotheken in einer Blitzaktion deutschlandweit die unbürokratische FFP2-Masken-Verteilung im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums, wie Jansen in einer Mail an Balves Stadtmarketing-Chefin Stephanie Kißmer mitteilte. Die zweite Welle der Verteilung der FFP2 Masken an Risikogruppen und über 60 Jahre alte Personen finde dieser Tage mit sogenannten Berechtigungsscheinen statt. Krankenkassen verschicken sie demnach per Post an ihre Versicherten aus den betroffenen Zielgruppen.

Was mit dem Eigenanteil Krankerversichter für FFP2-Masken passiert



Die Scheine werden in der Apotheke abgegeben, und der oder die Versicherte erhält je sechs Masken für den Zeitraum bis Ende Februar sowie je sechs Masken für den Zeitraum vom 16. Februar bis 15. April.

Für die 6 Masken ist ein gesetzlicher Eigenanteil von zwei Euro vom Versicherten zu leisten.

Was das Stadtmarketing sagt

Jansen: "Wir möchten nun nicht nur unserem staatlichen Auftrag nachkommen, sondern einen Schritt weiter gehen:

Wir möchten durch eine Spende des Eigenanteils (zwei Euro pro sechs Masken) insbesondere Familien unterstützen, die durch die Pandemie trotz staatlicher Unterstützung in einen wirtschaftlichen Engpass gekommen sind."

Für Kißmer ist Jansens Vorhaben "eine sinnvolle, tolle Aktion".