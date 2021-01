Autorin Uta Baumeisterin erlebt Schweden als Abenteuer

Balve Von Balve nach Schweden: Uta Baumeister lebt seit einem Jahr in ihrer Wahlheimat. Was hat sie erlebt? Wie hält sie Kontakt zur Familie?

Balve/Jönköpings Län. Ein herzliches "Hej, hej" aus dem hohen Norden: Seit einem Jahr ist die Balver Autorin Uta Baumeister nun in Schweden zuhause. Ihren Fans und Freunde hält sie auch dank der digitalen Medien auf dem Laufenden, versorgt sie mit neuem Lesestoff und zieht nun ein Fazit dieses in vieler Hinsicht besonderen Jahres.

"Hönnetal" bringt Autorin ins Schwitzen - in Schweden

Aber nicht nur der regelmäßige Videoanruf mit der Familie gehört zum Austausch mit der alten Heimat. Kurz vor dem WP-Gespräch war Uta Baumeister noch einmal richtig ins Schwitzen gekommen. Der Grund: ihr Onlinekurs beim Fitnessstudio "Hönnevital." Das gehört auch in ihrem neuen Zuhause im südschwedischen Småland zur Routine.

Warum der Start in Småland schwierig war

Ein Jahr ist es jetzt her, dass Baumeister ihre Zelte im Sauerland abbrach und nach Schweden auswanderte. In das Land, wie sie selber erzählt, welches sie vor über 30 Jahren zum ersten Mal besuchte und das sie seitdem nie mehr losgelassen hat. "Ich habe diesen Schritt bis heute nicht bereut", resümiert die Autorin. "Auch wenn es ein schwieriges Jahr war."

Das hat natürlich zuallererst mit der Coronapandemie zu tun. waren eigentlich viel regelmäßiger geplant. Eine längere Zeit war zumindest ihr Enkelkind in Schweden, um ihre Tochter in Zeiten geschlossener Kitas zu entlasten. "Das war eine intensive, schöne Zeit für uns beiden", blickt Baumeister zurück. Dank des Internet ist der Austausch aber auch mit allen anderen aus der Familie intensiv und regelmäßig. "Es fehlt nur die Umarmung", sagt Baumeister.

Wie Autorin ihre Fan-Gemeinde im Internet bei Laune hält

Freunde und Fans ihrer Bücher hält sie vor allem mit liebevollen Videos auf der Online-Plattform YouTube auf dem Laufenden. Dass die Zahl der Aufrufe eigentlich immer locker in die Tausende geht, überrascht und freut die Balverin. In einem der aktuellen Videos blickt sie nun auf ein Jahr Leben in Schweden zurück. Dabei gibt es auch einige stimmungsvolle bildliche Eindrücke aus dem Alltag. Uta Baumeister ist im Moment Vollzeit-Autorin.

Zunächst wollte sie eigentlich noch eine irgendwo eine Teilzeit-Anstellung finden. Was dann in der frühen Phase der Coronapandemie auch deshalb nicht klappte, weil potenzielle Arbeitgeber wegen der unsicheren Lage kein neues Personal rekrutierten.

Personennummer und Krankenversicherung

In dem Video berichtet Baumeister auch von formellen Dingen, die man als Neu-Schwede zu beachten hat, wie dem Erhalt der Personennummer oder zur Krankenversicherung. Die neue Umgebung und der Alltag dort, Lebensgewohnheiten der Menschen, die traumhafte Natur (viel Schnee im Moment, aber recht wenige Sonnentage) aber auch Baumeisters eigene Auswanderergeschichte haben sich auch gleich in ihrem literarischen Schaffen niedergeschlagen: ein Schwedenroman mit dem Titel "Liebe mit Zimt und Schweden" ist kürzlich erschienen.

Scherz und Ernst

"Ein Quatschbuch", lacht Baumeister, welches zur Abwechslung auch mal sein musste. Die Autorin hat dafür das Pseudonym Lotta Josefsdotter erschaffen. Um dieses Werk etwa klar von anderen, ernsten Büchern zu trennen und die Leserschaft nicht zu verwirren. Von "Der Klang der Schwalbe" zum Beispiel, ihrem historischen, in der sauerländischen Heimat spielenden Roman, der auf wahren Begebenheiten und dem Kontakt zu der Familie eines niederländischen NS-Zwangsarbeiters beruht. Mit einer Fortsetzung dieses Buches noch in diesem Frühjahr und mit einem weiteren Schwedenroman dürfen die Fans fest rechnen. "Mein Kopf ist voller Romane, die noch aufgeschrieben werden müssen."

Lockdown steigert Leselust

Die Autorin freut sich darüber, dass auch jetzt im Lockdown die Leselust wieder spürbar steigt. Ihre Bücher, die sie im Self-Publishing selber herausbringt, liefen sehr gut. "Ich bin teilweise wirklich überwältigt." Und das, wo normalerweise der Verkauf immer am besten im Rahmen von Lesungen funktioniert. Was aktuell natürlich nicht möglich ist.

Die Familie und Knut

Weihnachten verbrachte Uta Baumeister in Balve bei der Familie. Vor einigen Tagen, am 13. Januar ganz genau, erlebte sie dann in der neuen Heimat den Knut-Tag, bei uns vor allem bekannt geworden durch ein großes schwedisches Möbelhaus. Mit ausreichend Abstand draußen natürlich, so erzählt Baumeister, war das ein ganz eindrückliches Erlebnis, wie die Schweden an diesem Tag ganz offiziell die Weihnachtszeit beendeten. "Bei -8 Grad wurde draußen gesungen und getanzt. Die Schweden sind wirklich lustige Menschen." Vor allem eine ganz enge Freundschaft hat sich im letzten Jahr entwickelt, wie sie erzählt. Eine Freundin, die ihr im Alltag manches erleichtert und quasi nebenbei noch eine tolle Schwedisch-Lehrerin sei. Ihren Zuschauern gibt sie nach einem Jahr in Skandinavien fröhliche und ermunternde Worte mit auf Weg: "Wagt den Schritt ins Neue! Alles andere regelt sich von alleine."

Infobox

Auf www.wortbaumeister.de gibt es auch eine Übersicht über alle Werke von Uta Baumeister. Ihre zahlreichen Videos finden sich auf Youtube unter dem Namen "Mein Schwedenleben".

Wie mit Corona in Schweden umgegangen wird, das ist auch in Deutschland immer wieder ein Thema. Werde bei uns aber auch manchmal falsch wahrgenommen, erklärt Baumeister. Verbote und Restriktionen seien gesetzlich zwar nicht so klar geregelt wie in Deutschland, aber der Appell an Eigenverantwortlichkeit habe ein ähnliches Herunterfahren des öffentlichen Lebens bewirkt. Restaurants seien zwar weiter geöffnet, aber größtenteils sehr leer, so Baumeister.