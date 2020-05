Balve aus der Luft gibt es jetzt in 300 Teilen

So langsam aber sicher dürften viele Balver alle Gesellschaftsspiele in ihren Wohnungen durchgespielt haben. Das trifft es sich gut, dass der freischaffende Fotograf Sven Paul in Zusammenarbeit mit der Stadt Balve nun ein ganz besonderes Puzzle zum Kauf anbietet. Eins, das gar nicht so einfach zu lösen sein dürfte: In 300 Teilen gilt es dabei, eine Luftaufnahme von Balve zusammenzufügen.

Sven Paul war direkt begeistert von der Idee, die Anna Schulte von der Tourismusförderung der Stadt an ihn heran trug. „Ich denke, dass das gut in diese Zeit passt“, sagt der Fotograf, der die Stadt immer wieder mit Bildmaterial versorgt. „Der Sven macht einfach tolle Bilder und da haben wir ihn gefragt, ob er uns dieses Motiv nicht zur Verfügung stellen kann“, sagt Anna Schulte.

Verkauf im Innenstadtbüro

Paul stellte die Luftaufnahme von Balve zur Verfügung und so ist das Heimatpuzzle ab sofort im Innenstadtbüro käuflich zu erwerben. Der Preis von 24,90 Euro orientiert sich dabei an den Kosten, die ein Puzzle der Firma Ravensburger in dieser Größe kostet. Die Einnahmen aus den Verkäufen kommen der Tourismusförderung zu Gute. „Wir wollten unseren Merchandisebereich ohnehin ausbauen, da passt so ein Puzzle natürlich gut rein“, sagt Anna Schulte.

Dass das aus 300 Teilen bestehende Puzzle nicht einfach ist, weiß Schulte genauso wie der Fotograf selbst. „Das ist schon anspruchsvoll. Wer Balve aber kennt, hat da klar einen Vorteil“, sagt Schulte. Paul freut sich schon auf sein Exemplar. „Da werde ich wahrscheinlich etwas dran sitzen“, sagt er.

Verlosung zum Verkaufsstart

Zum Verkaufsstart verlost die Stadt Balve drei Exemplare. Dafür ist eine E-Mail an innenstadtbuero@balve.de bis zum 18. Mai notwendig.

