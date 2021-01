Balve: Betrunkener Autofahrer baut Unfall

Balve In Balve ist es am Wochenende zu einem Unfall gekommen. Der Fahrer war betrunken. Zudem sucht die Polizei nach einem weiteren Fahrer.

Ein 50-jähriger Balver hat am Freitagnachmittag unter Alkoholeinfluss einen Unfall gebaut. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er mit seinem Auto über die Hofstraße in Fahrtrichtung B229. In Höhe des Rathauses kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Treppe/Mauer. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Balver offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand.Aus diesem Grund wurde auf die Mendener Wache gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Am Fahrzeug und an der Treppe entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Auf dem Parkplatzt einer Physiopraxis in Balve ist ein Unfallverursacher vom Tatort geflohen, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Wie die Polizei mitteilte, muss sich die Unfallflucht zwischen vergangenen Mittwoch und Freitag ereignet haben. Der Autofahrer beschädigte auf dem besagten Parkplatz ein weiteres Auto, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat Menden unter der Rufnummer 02373-9099-7121 zu melden.

