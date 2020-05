Balve: Blaumeise bei Vogelzählung des Nabu im Fokus

Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) hatte vom 8. bis 10. Mai erneut zur Vogelzählaktion unter dem Titel „Die Stunde der Gartenvögel“ aufgerufen. Dass dabei weit weniger Blaumeisen als sonst gezählt wurden, ist laut Eva-Maria Habbel vom Nabu Kreisverband nicht nur auf eine tödliche Lungenerkrankung zurückzuführen, die den Bestand der Art bedroht. Die Balverin hat auch noch eine andere Erklärung dafür.

Schon seit 2004 ruft der Nabu jährlich zur bundesweiten „Stunde der Gartenvögel“ auf. Ein Wochenende lang kann jeder, der Lust hat, dem Naturschutzbund die gefiederten Freunde melden, die er innerhalb einer Stunde im Garten beobachtet hat. Über 130.000 Vogelfreunde haben laut dem Nabu in diesem Jahr an der Vogelzählung teilgenommen und meldeten 2,5 Millionen Sichtungen.

Im Mittelpunkt des Interesses der Mitmach-Aktion stand diesmal die Blaumeise. Grund dafür ist eine Lungenkrankheit, die aktuell die Population der Vogelart bedroht. Ausgelöst durch das Bakterium „Sutonella ornithocola“ sterben die Meisen an einer Lungenentzündung. Angesichts dieser Pandemie waren Vogelexperten davon ausgegangen, dass bei der „Stunde der Gartenvögel“ weitaus weniger der Tiere beobachtet werden würden als gewöhnlich. Und tatsächlich weist das bundesweite Ergebnis einen Rückgang von 22 Prozent der Blaumeisensichtungen im Vergleich zum Vorjahr aus.

Einen repräsentativen Beleg für das vermehrte krankheitsbedingte Sterben der Blaumeise biete die Statistik allerdings nicht, wie Eva-Maria Habbel anmerkt. „Für den Märkischen Kreis weist die Statistik einen Blaumeisen-Rückgang um 14 Prozent aus. Dennoch lässt sich das nicht gleich in direkte Beziehung mit einem Artensterben durch das Bakterium setzen“, so Habbel. Speziell auf den Märkischen Kreis heruntergebrochen, seien dem Nabu-Mitglied auch nur einzelne Fälle aus Plettenberg bekannt.

Anzahl der Zählenden schwankt

Im Märkischen Kreis nahmen 368 Menschen an der „Stunde der Gartenvögel“ teil und meldeten für 248 Gärten insgesamt 7130 Vögel. 869 mal wurde die Amsel gezählt, 719 Haussperlinge gesichtet und 693 Kohlmeisen sah man. Mit 567 Sichtungen landete die Blaumeise in der Statistik auf Platz vier. Elstern waren 421 gemeldet worden. Zum Vergleich: 2019 nahmen kreisweit 252 Märker an der Aktion teil. In 186 Gärten wurden insgesamt 5846 Vögel gesichtet. Gemeldet wurden 712 Amseln, 611 Kohlmeisen, 578 Haussperlinge, 503 Blaumeisen und 353 Elstern.

Schwester-Aktion „Stunde der Wintervögel“ Die „Stunde der Gartenvögel“ ist die zurzeit deutschlandweit größte Aktion zur Vogelbeobachtung. Sie wird vom Nabu und dem Landesbund für Vogelschutz in Bayern organisiert. Die Aktion findet seit 2005 jährlich statt. Jährlich im Januar findet auch die Schwester-Aktion „Stunde der Wintervögel“ statt.

Allein durch die schwankende Anzahl der Zählenden und der Gärten, in denen gezählt wurde, lasse sich nur bedingt nachweisen, ob einzelne heimische Arten in ihrer Population wirklich rückgängig sind. „Dass gerade die prozentualen Unterschiede im Vergleich mit Vorsicht zu genießen sind, zeigt zum Beispiel auch der Blaustorch. 2019 wurde einer im Kreis gemeldet, 2020 gab es vier Meldungen. Prozentual wäre das ein Anstieg um 300 Prozent“, so Eva-Maria Habbel. Die Vogelzähl-Aktionen des Nabu erfreuen sich großer Beliebtheit, aber letztlich lieferten sie keinen Beleg für die tatsächliche Not der Blaumeisen oder gar ein Massensterben der Art.