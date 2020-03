Balve: Darum flog erneut ein Polizeihubschrauber

Balve. Erneut ist ein Polizei-Hubschrauber über dem Balver Stadtgebiet gesichtet worden. Wozu diente der Einsatz? Was kam dabei heraus?

Die Suche nach der vermissten Seniorin Clementine Busche ist am Donnerstagmittag abgebrochen worden. Das sagte Polizei-Sprecher Dietmar Boronowski auf Anfrage der „Westfalenpost“.

Auch eine Drohne mit Wärmebildkamera kam auf der Suche nach der vermissten Balverin zum Einsatz. Foto: Polizei MK Foto: n.n. / Polizei MK

Am Mittwochabend erhielt die Polizei einen Tipp. Danach war die 90-Jährige in Frühlinghausen gesehen worden. Die Suche endete jedoch ergebnislos.

Am Donnerstagvormittag startete in Dortmund erneut ein Polizei-Hubschrauber, um im Balver Stadtgebiet per Wärmebildkamera nach der alten Dame zu suchen. Bereits am Mittwochnachmittag waren eine „Hummel“ und eine Drohne im Einsatz.

Zeitgleich hatten sich rund 200 Garbecker aufgemacht, um gruppenweise nach Clementine Busche Ausschau zu halten.

Nach mehrstündigem, erfolglosen Einsatz von Suchhunden hatte die Feuerwehr Iserlohn am Donnerstag entschieden, Mailtrailer und Flächensuchhunde nicht erneut nach Balve zu schicken, wie Wehr-Sprecherin Freya Balk der WP sagte.