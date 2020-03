Balve: Elo Badura und Sven Paul wollen Schützen rocken

Was lange währt, wird endlich gut: Das klingt nach einer Binsenweisheit. Doch im Fall Elo Baduras Balve-Hymne fürs Schützenfest in der Höhle stimmt sie. Schon lange arbeitet er daran. Doch erst jetzt nimmt das Projekt Gestalt an.

Der Margarethenmarsch ist mehr als nur ein Klassiker der Musikgeschichte. Für Balve ist er das Schützenfestlied schlechthin. Beim Höhleneinzug der Schützenschar erbebt der Felsendom jedes Jahr unter den zackigen Klängen des Marsches.

Bereits vor mehr als einem Jahr begann Elo Badura, gemeinsam mit Gitarrist Sven Paul an einer modernen Version des Klassikers zu tüfteln. Die Idee zur kreativen Zusammenarbeit kam den beiden im lockeren Gespräch: „Dann lass uns doch mal ‘was zusammen machen.“

Der Wahl-Balver mit polnischen Wurzeln und der gebürtige Balver, den es nach 20 Jahren Intermezzo im Rheinland zurück ins Hönnetal zog, funken auf einer Wellenlänge. „Wir beide lieben Rock“, sagte Sven Paul damals. „Mein Leben hat sich immer um Rockmusik gedreht“, ergänzte Elo Badura. Dass sich die beiden für ihr Premierenprojekt den Margarethenmarsch vorgeknöpft haben, ist kein Zufall. Als große Fans des Balver Schützenfestes lag kaum ein anderer Song näher.

Rock im Stil von Status Quo

Sorgen, dass die neue Rock-Version des Klassikers nicht mehr viel gemeinsam mit dem Original hat, müsse sich niemand machen, versprach Sven Paul. „Das Hauptthema übernehmen wir. Das bleibt immer erkennbar,“ fügte er hinzu. Als Zugeständnis an moderne Zeiten – und eigene musikalische Vorlieben – spendieren die beiden Balver dem Margarethenmarsch einen stampfenden Rhythmus. „Der geht so in die Richtung von Status Quo“, verriet Sven Paul.

Vor Beginn spielt zur Einstimmung aufs Schützenfest der Musikverein Balve in der Innenstadt. Foto: Alexander Lück/WP

Geplant war, die Balver Schützen bereits im vergangenen Jahr mit dem rockigen Margarethenmarsch aufzumischen. Daraus wurde nichts.

Jetzt nehmen Elo Badura und Sven Paul einen neuen Anlauf. Das Stück wurde noch einmal überarbeitet. Es hat inzwischen einen Text erhalten. Pfarrarchivar Rudolf Rath schrieb den beiden Rock-Fans ein zweistrophiges Gedicht. Titel: „Balve bleibt mein Heimatort“. Die Zeilen preisen die Stadt mit ihren schönen Gebäuden und die ländliche Umgebung, die Berge und Quellen prägen. Die zweite Strophe fasst den Kern des Balver Schützenfest kurz und knapp zusammen. Die Veranstaltung gilt als großes mehrtägiges Klassentreffen, das Balver und ehemalige Balver wieder zusammenbringt.

Junge Sprechstimme gesucht

„Der Text“, sagte Elo Badura am Mittwoch im Gespräch mit der „Westfalenpost“, „soll nicht eingesungen, sondern zur Musik eingesprochen werden. Dafür suchen wir noch jemanden, entweder einen Jungen oder ein Mädchen.“

Stimmung beim Schützenfest in Balve Foto: Jürgen Overkott / WP

Das Lied soll im Studio von Kai Deutschländer in Langenholthausen produziert werden. Kai Deutschländer hat in der Region einen guten Ruf. Das Stück „Nur aus Menden“ der Mendener Karnevalsgesellschaft Kornblumenblau gelang dem 53-Jährigen vor drei Jahren ein Sessionshit, der nicht nur im Saal, sondern, mehr noch, auch im Radio bestens funktionierte.

Elo Badura weiß natürlich, dass das Publikum im digitalen Zeitalter mehr verlangt als nur eine Silberscheibe. Wer heutzutage ein wirklich großes Publikum erreichen will, braucht ein Video fürs Internet Elo Badura hat bereits Ideen. Es spricht bisher alles dafür, dass das Video mit dem Balve-Rock bis zum Schützenfest im Netz steht.

INFO

Elo Badura gastiert mit der Band Shapes Of Sound am Samstag, 21. März, 20 Uhr, im Haus Drei Könige an der Hauptstraße in Balve. Einlass: 19 Uhr. Auf dem Programm steht Kölsch-Klassiker von BAP, Bläck Fööss, Brings & Co., aber auch Oldies von Beatles bis Bee Gees. Karten kosten sechs Euro im Vorverkauf und acht Euro an der Abendkasse. Tickets sind im Haus Drei Könige sowie im Gasthof „Im Kohl“ in Neuenrade zu haben.

Wer den Text von Rudolf Rath für Elo Baduras rockige Version des Margarethenmarsches einsprechen will, kann sich bei dem Balver Musiklehrer melden: 02375/203115 oder 01520/9853970.