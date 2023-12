Raser-Termin in Leveringhausen: Die UWG-Fraktion um Lorenz Schnadt diskutiert mit Anwohnern und Polizei über die Verkehrsbelastung auf der K 11 zwischen Garbeck und Ihmert. Inzwischen liegen Neupläne für die K 11 vor.

Straßenbau Balve, Hemer: So geht es mit Neubau der K 11 weiter

Balve/Hemer/Arnsberg Die K 11 gilt zwischen Garbeck und Hemer als Nadelöhr. Sieben Jahre dauerte die Planung. In Kürze liegen Ergebnisse aus.

Die Bezirksregierung Arnsberg hat das Planfeststellungsverfahren für den Neubau der Kreisstraße K 11 n zwischen Leveringhausen auf Balver und Ihmert auf Hemeraner Seite mit dem Planfeststellungsbeschluss abgeschlossen. Wie die Bezirksregierung in Arnsberg mitteilte, ist der Beschluss am 7. November gefasst worden. Er liegt ab Freitag, 8. Dezember, öffentlich zur Einsicht aus.

Raser-Termin in Leveringhausen im Vorjahr 2022. Die Polizei brachte damals eine Grafik zur Unfallsituation auf dem Schleichweg zwischen Garbeck und Hemer mit. Foto: jürgen overkott / WP

Das Planungsverfahren hat, wie so oft, mehrere Jahre gedauert. Der Märkische Kreis hat als Vorhabenträger – in Zusammenarbeit mit Landesbetrieb Straßen NRW – für dieses Bauvorhaben die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens bereits Ende 2015 beantragt.

Die Planunterlagen lagen in der Zeit von Februar bis März 2016 (!) bei den Städten Altena, Balve, Hemer und Neuenrade aus.

Oktober 2020: Ein Lkw ist auf der K 11 in Leveringhausen umgekippt. Der 32-jährige Fahrer blieb unverletzt. Foto: jürgen overkott / WP

Die hauptsächlichen Kritikpunkte waren zum einen die generelle Infragestellung der Notwendigkeit des Bauvorhabens und zum anderen die Inanspruchnahme von Flächen.“ Bezirksregierung Arnsberg in einer Mitteilung

Ein Erörterungstermin fand im Juli 2020 statt. Die Ergebnisse sind in einem sogenannten Deckblatt zusammengefasst worden. Es lag im Mai und Juni vergangenen Jahres aus. „Alle Einwendungen haben gezeigt, dass sich die Einwenderinnen und Einwender umfassend mit der Planung des Bauvorhabens auseinandergesetzt haben“, hieß bei der Bezirksregierung. „Die hauptsächlichen Kritikpunkte waren zum einen die generelle Infragestellung der Notwendigkeit des Bauvorhabens und zum anderen die Inanspruchnahme von Flächen.“ Die Planfeststellungsbehörde habe im Beschluss „intensiv die verschiedenen Schutzgüter gegeneinander abgewogen“.

Der Beschluss ist denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, inzwischen zugestellt worden.

Parallel dazu werden die betroffenen Städte den Planfeststellungsbeschluss und die Planunterlagen auslegen – und zwar in dem Zeitraum vom 8. bis einschließlich Donnerstag, 21. Dezember, zur Einsicht auslegen.

„Damit gilt der Planfeststellungsbeschluss gegenüber den übrigen Betroffenen als zugestellt“, hieß es in der Mitteilung aus Arnsberg. Dies wurde ortsüblich in den betroffenen Kommunen Altena, Balve, Hemer und Neuenrade in der 48. Kalenderwoche bekanntgemacht. Das war der Zeitraum vom 28. November bis zum 4. Dezember.

Der Planfeststellungsbeschluss und die Unterlagen werden ab Freitag, 8. Dezember, auch auf den Internetseiten der Kommunen einsehbar sein, sofern deren Homepages nach dem Hackerangriff auf den Dienstleister Südwestfalen ITwieder funktionieren. Obendrein sind die Informationen auf der Internetseite der Bezirksregierung Arnsberg abrufbar: https://www.bra.nrw.de/-4742.

Der Trassenverlauf der neuen Kreisstraße K 11 n beginnt an der L683 südlich der Ortschaft Hemer-Elfenfohren und führt in östlicher Richtung über eine Gemeindestraße zum Beginn der vorhandenen K 11. Die vorhandene K 11 führt dann bis Langenholthausen. Das Teilstück zwischen Garbeck und der Kreuzung B 229 und L 686 (Sunderner Straße) in Langenholthausen wird im Volksmund auch als „Bauernautobahn“ bezeichnet.

Offiziell ist die K 11 lediglich eine innerörtliche Verbindungsstraße innerhalb von Balve. Die K 11 besitzt allerdings einen überörtlichen Charakter. Das weiß auch die Bezirksregierung.Die K 11 und die nun in die Planung mit einbezogeneGemeindestraße wird von Ortskundigen als Schleichweg oder Ausweichstrecke der B 229 und L 698 zwischen Altena, Hemer, Iserlohn. Die Straße wird aber auch als Alternative zur B 515 zwischen Menden, Iserlohn und Balve sowie Sundern genutzt.

