Eine Krippenfigur in Balver Kirche wurde gestohlen. Es handelt sich um den Hirten ganz rechts im Bild.

Diebstahl Balve: Hirte gestohlen aus der Krippe in St. Blasius

Balve. Ärger und Unverständnis sind groß: Eine der Krippenfiguren aus der Balver Kirche wurde gestohlen. Die Hirtenfigur soll ersetzt werden.

Nach dem Abbau der Krippe in der Balver Kirche steht nun endgültig fest, dass eine der alten geschnitzten Krippenfiguren fehlt und offensichtlich gestohlen wurde. Das Fehlen einer Krippenfigur, eines Hirten, ist bereits im vergangenen Jahr aufgefallen.

Aus Berichten in anderen Gemeinden außerhalb des Pastoralverbundes wusste man, dass es offenbar Menschen gibt, die sich in der Weihnachtszeit an einzelnen Figuren zu schaffen machen, sie mitnehmen und kurz vor Abbau der Krippen heimlich wieder zurückbringen.

Dies, so Pfarrer Andreas Schulte, „war auch unsere Hoffnung. Doch leider fehlt der Hirte nach wie vor, so dass wir nun endgültig davon ausgehen, dass die wertvolle Krippenfigur verloren ist“.

Aus den 40er Jahren

Das genaue Alter der Krippenfigur lässt sich nicht mehr ermitteln, die ältesten Figuren stammen noch aus den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, in den 50er Jahren kamen dann nach und nach weitere, von dem Künstler Moormann geschaffene Figuren hinzu. „Der Diebstahl ist ein großer Verlust für die gesamte Kirchengemeinde und lässt uns einmal mehr kopfschüttelnd zur Kenntnis nehmen, wie respekt- und und rücksichtlos Menschen sich an sakralen und sonstigen kirchlichen Gegenständen zu schaffen machen“, so Pfarrer Andreas Schulte.

Bestellen Sie hier unseren Balve-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

In der letzten Sitzung des Kirchenvorstandes wurde beschlossen, eine neue Hirtenfigur durch die Künstler Gebrüder Winkelmann aus Möhnesee-Günne anfertigen zu lassen.

Spende stellte Finanzierung sicher

Die Gebrüder Winkelmann hatten bereits im vergangenen Jahr durch die Schaffung eines Kamels und eines kleinen Kameltreibers ihr Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Seinerzeit gab es eine großzügige Spende, mit der die Finanzierung gesichert werden konnte.

Über die Kosten für eine Neuanschaffung des Hirten können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der Kirchenvorstand würde sich sehr freuen, wenn es in der Gemeinde Mäzene gäbe, die der Kirchengemeinde bei der Beschaffung einer neuen Krippenfigur unter die Arme greifen würden.