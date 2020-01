Balve: Kompletträder für 150.000 Euro erbeutet

Erneut ist das Autohaus Levermann an der Hönnetalstraße in Balve Opfer eines dreisten Einbruchs geworden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erbeuteten Diebe rund 60 Komplettfelgensätze. Der Beutewert wird auf 150.000 Euro geschätzt. Im Märkischen Kreis waren Autohäuser zuletzt mehrfach Ziel von Einbrechern geworden, die Beute in großem Stil gemacht hatten.

Auszeichnung für das Autohaus Levermann aus Balve für 50 Jahre Zusammenarbeit mit Volkswagen Foto: Privat / WP

An der Hönnetalstraße wurde, wie es hieß, ein Container hinter dem Autohaus am Sonntag zwischen 0.50 und 10 Uhr aufgeflext. „Ich bin hinten ‘rüber gefallen, als ich den Schaden entdeckt habe“, sagte Autohaus-Chef Gerhard Levermann im Gespräch mit der WESTFALENPOST. „Zuletzt war das Gelände am frühen Sonntagmorgen um kurz vor eins kontrolliert worden.“

Zum Transport benutzten die Täter nach Einschätzung der Polizei vermutlich einen Sprinter oder ähnlichen Kleinlastwagen. Gerhard Levermann teilte diese Einschätzung: „Ein großer Lastwagen darf sonntags gar nicht gefahren. Da wären die Täter ein ziemlich großes Risiko eingegangen, entdeckt zu werden.“

Der Unternehmenschef vermutete, die Täter seien womöglich mehrfach zum Tatort gefahren: „Die große Menge an Kompletträdern passt gar nicht in einen Sprinter ‘rein.“

Kontakt zur Versicherung

Auf das Autohaus Levermann ist viel Papierkrieg zugekommen. Gerhard Levermann hat bereits Kontakt zu seiner Versicherung aufgenommen. Eine Rückmeldung hatte er, wie er hinzufügte, zunächst nicht.

Derweil betreibt das Autohaus Schadensbegrenzung. So müssen Levermann-Mitarbeiter die Maße von jedem einzelnen Reifen und von jeder einzelnen Felge heraussuchen. Bei den Reifen kommen noch Profil und Profiltiefe dazu. „Wir haben alles, was Reifen und Felgen angeht, protokolliert“, erklärte Gerhard Levermann. Die Schadenshöhe steht nach Polizeiangaben erst dann endgültig fest, wenn eine genaue Auflistung der geklauten Räder vorliegt.

Außerdem kontaktierte das Unternehmen umgehend seine Kunden. Es will herausfinden, wer betroffen ist. Ersatzware wird schnellstmöglich beschafft.

Bisher unbekannte Diebe haben Räder (Reifen und Felgen) aus Containern des Autohauses Levermann in Balve gestohlen. Foto: Gerhard Levermann/privat

Zu einem gleich gelagerten Fall war es bereits in der Nacht zum 1. Dezember vergangenen Jahres gekommen. Damals entwendeten die Diebe 47 Komplettsets im Wert von rund 50.000 Euro.

Auch das BMW-Autohaus Kaltenbach in Lüdenscheid hatte es vor nicht allzu langer Zeit erwischt. „Damals hatten die Einbrecher ebenfalls große Beute gemacht“, sagte Polizeisprecher Dietmar Boronowski auf Anfrage der WESTFALENPOST.

Die Menge erbeuteten Kompletträder weicht im Vergleich zu vergleichbaren Fällen deutlich nach oben ab. So meldete die Kreispolizei Siegen am Mittwoch voriger den Diebstahl von 14 Kompletträdern. Die Täter hatten die Fahrzeuge kurzerhand auf Pflastersteine aufgebockt.

Hinter dem Einbruch in Balve standen offenbar Profis. Hintergrund: Die Container waren schon damals, im Spätherbst vergangenen Jahres, besonders gesichert – mit speziellen Schlössern und speziellen Schließmechanismen. „Das ist eine Auflage der Versicherung. Aber bei den Einbrechern ging das alles wohl sehr schnell. Sie wussten, worauf sie sich eingelassen haben“, hatte Gerhard Levermann damals gesagt.

Er hat auf den Einbruch reagiert. Die See-Container auf der Rückseite des Gelände sollten durch bauliche Maßnahmen abgesichert werden, um weitere Einbrüche zu verhindern. „Die Baumaßnahmen sind aber noch nicht abgeschlossen“, sagte der Senior-Chef.

Im jüngsten Fall setzt er auf Zeugen-Aussagen. „Wegen der größeren Beute müssen die Täter länger als beim ersten Mal geflext haben“, meinte Gerhard Levermann. „Vielleicht haben Anwohner der Straße Am Hohlen Stein etwas gehört. Dann könnten wir zumindest den Zeitpunkt des Einbruchs eingrenzen.“

Zeugen-Hinweise nimmt die Polizeiwache Menden unter Telefon 02373-9099-6134 oder 9099-0 entgegen.