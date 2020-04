Balve: Neustart des Innenstadtbüros läuft schleppend an

Balve. Der Neustart des kommunalen Innenstadtbüros in Balve lief schleppend an. Das hat Gründe.

Nur langsam stellt sich nach der Wiedereröffnung des Innenstadtbüros der Stadt Balve wieder so etwas wie Normalität ein. „Die Kunden sind vorsichtig“, sagte Tanja Giannandrea von der Netzgesellschaft. Vermutlich wollen sie das Risiko einer Ansteckung mit dem Corona-Virus auf ein Mindestmaß begrenzen.

Kontakt durch Scheiben

Nur wenige Kunden betraten seit dem Neustart am Donnerstag das Büro an der Alten Gerichtsstraße – nicht nur, weil sich laut Aushang nicht mehr als Interessenten zugleich dort aufhalten dürfen. Wie Tanja Giannandrea feststellte, haben viele Kunden der Stadtwerke Balve während der Corona-Zwangspause ihre Anliegen gut per Anruf oder Mail erledigt. Daran knüpfen sie nach dem Neustart von Netzgesellschaft und Tourismus-Förderung an. „Viele rufen vorher bei mir an und klären alle wichtigen Fragen“, erläuterte Tanja Giannandrea, „ein Kunde fuhr sogar mit dem Auto bis zum Büro vor. Ich konnte ihn durch die Scheibe sehen. Er telefonierte mit mir. Anschließend kam er nur noch herein, um seine Unterschrift zu leisten und die Unterlagen mitzunehmen.“

Hönnetal/Sauerland Tourismus e.V. präsentiert Urlaubspaket: Ranger Christoph Nolte vom Landesbetrieb Wald und Holz mit Balves städtischer Tourismus-Expertin Anna Schulte. Das war vor Corona, im Februar 2020. Foto: jürgen overkott / WP

Mailin Krause von der kommunalen Tourismusförderung spürt dagegen den andauernden Corona-Stopp für Gastronomie und Hotelgewerbe. „Wenn es keine Angebote gibt, gibt es auch keine Nachfrage“, meinte Mailin Krause achselzuckend.

Die Stadt Balve sorgte vor der Wiedereröffnung des Büros dafür, dass sich Kunden und Besucher beim Betreten der kommunalen Einrichtung die Hände desinfizieren können. Außerdem sorgen Plexiglasscheiben des Garbecker Unternehmens Paul Müller dafür, dass das Ansteckungsrisiko für die städtischen Mitarbeiterinnen wie für die Besucher durch Tröpfcheninfektion geringstmöglich bleibt.

Das Innenstadtbüro zählt zu den jüngsten Errungenschaften der Stadt Balve. Der Rat beschloss im Mai vorigen Jahres, Netzgesellschaft und Tourismusförderung aus dem Rathaus auszulagern. Ziel war eine Belebung der Innenstadt.