Balve: Noch bis Ende Januar für Breitbandanschluss bewerben

Auch in Balve wird der Breitbandausbau gefördert. Haushalte können das Angebot kostenfrei nutzen.

Balve Kostenfreier Breitbandanschluss für Haushalte in Balve - dieses Angebot gilt noch bis Ende Januar. Bislang 65 Prozent Rücklauf.

Noch bis Ende Januar ist Zeit, sich für den Breitbandausbau zu bewerben. Der ist kostenlos für die Kunden und unverbindlich, wie die Stadt Balve nachdrücklich unterstreicht. Bei der Rücklaufqoute ist aber durchaus noch Luft nach oben.

Das teilte auch Bürgermeister Hubertus Mühling im Rahmen der letzten Ratssitzung in diesem Jahr mit. Und warb eindrücklich um eine Teilnahme an diesem Förderprojekt. . Stadtoberhaupt Mühling unterstrich in der Ratssitzung: "Wir wollen 100 Prozent Anschlussquote."

Die Vorteile seien eigentlich überwältigend, heißt es dazu aus dem Rathaus. Der Breitbandanschluss für das Haus ist nämlich kostenfrei. Und auch unverbindlich, wie auf Nachfrage in der Ratssitzung noch einmal unterstrichen wurde. Wer sich nun mit dem Antrag an die Telekom wende, sei später nicht verpflichtet, hier auch einem entsprechenden Vertrag zu unterschreiben.

Die meisten Haushalte in Balve sind angeschrieben worden

Im Balver Stadtgebiet sind die ungefähr 2800 in Frage kommenden Haushalte bereits alle angeschrieben worden. Damit kämen flächendeckend fast alle Bewohner in Betracht für das schnelle Internet. Auf der städtischen Homepage sowie auch beim Märkischen Kreis stellen Karten genau alle Gebiete und Grundstücke dar. Und nötig ist dafür lediglich, den sogenannten "Auftrag zur unentgeltlichen Herstellung des Telekommunikationsnetzes" auszufüllen und an die Telekom zu senden.

Bis zum 31. Januar des neuen Jahres muss dieser Antrag eingegangen sein. Im Frühjahr 2021 sollen dann auch in Balve die Bauarbeiten starten. Später noch einmal die Straßen für neue Kabel aufzureißen möchte die Stadt unbedingt vermeiden, wie Hubertus Mühling im Rahmen der Ratssitzung erklärte. Deshalb auch der Appell an die Bevölkerung. Die spätere Herstellung eines Breitbandanschlusses verursache für den Hauseigentümer nach Angaben der Stadt nach aktuellem Stand Kosten von gut 800 Euro.

