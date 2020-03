Balve: Polizei entdeckt 53-jährigen Einbrecher

Balve. Der mutmaßliche Einbrecher der Einbruchsserie in Balve ist gefasst. Laut Polizei wurde der Täter auf frischer Tat ertappt.

Am Baumberg wurde in den letzten vier Tagen in ein dortiges, zurzeit leerstehendes Wohnhaus eingebrochen. Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe ein und durchwühlten im Haus sämtliche Behältnisse. Über Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Am Hüttenpfad drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein dortiges Haus ein und machten sich an einem Tresor zu schaffen. Dieser Versuch schlug fehl. Der oder die Täter entfernten sich unbekannt vom Tatort.

Am Freitagabend, in der Zeit von 18 bis 22 Uhr, hebelten unbekannte Einbrecher eine Wohnungseingangstür einer dortigen Wohnung auf und durchwühlten die Wohnung. Auch hier entstand Sachschaden. Am gleichen Abend zerstörten unbekannte auf einem Grundstück Im Schnitthölzchen einen Bewegungsmelder, der den Außenbereich erhellt. Eine dortige Gartenhütte brachen die unbekannten Täter auf und durchsuchten diese.

Hubschrauber sucht Täter

Am Wohnhaus versuchten es die Täter, scheiterten jedoch, so dass lediglich Sachschaden entstand. Auch in der Straße „Zur Trift“ waren Täter am Werk. Eine Wohnungseingangstür wurde Freitag, zwischen 18 und 22 Uhr, aufgehebelt und anschließend wurden die Wohnräume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht klar. In unmittelbarer Nähe zum Tatort meldeten Anwohner in der Nacht auf Samstag verdächtige Personen. Zur Suche nach möglichen Tatverdächtigen setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein.

Bei der Fahndung trafen Polizeibeamte einen verdächtigen Pkw an. Ein darin sitzender 53-jähriger Mann wurde überprüft und aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst wieder entlassen. Nach weiteren Ermittlungen nahmen Polizeibeamte den Verdächtigen schließlich Sonntagabend in Dortmund vorläufig fest. Er steht in dringendem Tatverdacht an mehreren Einbrüchen im Raum Balve beteiligt gewesen zu sein. Der PKW des Mannes sowie mutmaßliches Einbruchwerkzeug wurden sichergestellt.