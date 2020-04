Balve: Quad-Beifahrerin bei Unfall auf K 12 schwer verletzt

Balve. Nach dem Aufprall eines Quads auf ein Traktorgespann muss die 67-jährige Beifahrerin des Vierrads in die Klinik geflogen werden.

Es sollte wohl eine Spritztour auf einem ungewöhnlichen Gefährt werden, doch diese Ausfahrt nahm ein schlimmes Ende: Mit schweren Verletzungen musste die Beifahrerin (67) eines Quad-Fahrers (56) aus Sundern nach einem Aufprall auf ein Traktorgespann am Freitagnachmittag ins Klinikum Dortmund-Nord geflogen werden. Zu dem ungewöhnlicher Verkehrsunfall kam es nach Polizeiangaben um 16.10 Uhr auf der Helmeshelle (Kreisstraße 12) in Langenholthausen.

Traktorfahrer übersieht laut Polizeibericht das überholende Vierrad

Der Traktorfahrer, ein 56-jähriger Neuenrader, war mit Anhänger auf der Helmeshelle aus Richtung Langenholthausen in Fahrtrichtung Mellen unterwegs und wollte nach links in einen Wirtschaftsweg abfahren. Hierbei übersah er das Vierrad-Motorrad des gerade überholenden Sunderners. Durch die Berührung des linken Vorderreifens des Traktors mit dem rechten Vorderreifen des Quads wurde das Quad aufgeschaukelt, der Quadfahrer und seine Sozia stürzten zu Boden. Das Quad fuhr noch einige Meter führerlos weiter und kam am Rand des angrenzenden Feldes zum Stehen.

Unklares Verletzungsbild sorgt für Abtransport im Rettungshubschrauber

Aufgrund des unklaren Verletzungsbildes wurde die verletzte Frau mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Dortmund-Nord geflogen, wo sie stationär verblieb. Der Quadfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Plettenberger Krankenhaus eingeliefert, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Das Quad war infolge der Unfallschäden nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abgeschleppt. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit 800 Euro.