Balve: Stockmeyer erhält neue Leitungen für Strom und Wasser

Der Landesbetrieb Straßen NRW macht Vorarbeiten zu Bauprojekten im Balver Stadtgebiet. Starts größerer Bauarbeiten sind jedoch in diesem Jahr nicht zu erwarten, wie Straßen-NRW-Sprecher Andreas Berg in Hagen am Dienstag auf WP-Anfrage sagte.

Bagger schrammt Brücke: Vollsperrung von Hönnetalbahn und B 229. Die Kreuzung Sanssouci ist ein neuralgischer Punkt. Foto: Jürgen Overkott / WP

Der Landesbetrieb reagiert auf den „Heimatcheck“ der WP. 191 Balver Leser(innen) hatten dem Nahverkehr die Note 4,26 gegeben. Das war der schlechteste Wert in allen Kategorien der WP-Umfrage. Berg betonte, der Landesbetrieb sei für die Infrastruktur zuständig, nicht jedoch für Bus und Bahn.

„Wir sind dran an der Ortsumgehung B 229/Balve“, sagte Berg. Die Umsiedlung der Firma Stockmeyer in Sanssouci sei im Gange. So werden Strom- und Wasserleitungen verlegt. Daran sei auch die Stadt Balve beteiligt. Zudem sollen Gutachter klären, ob beim Abriss der Gebäude womöglich Sondermüll wie Asbest entsorgt werden müsse.

Überdies sollen Vermessungstechniker herausfinden, ob sich die B 515 im Hönnetal zwischen Binolen und Lhoist für einen Radweg eignet. Die gleiche Aufgabe stellt sich ihnen in Langenholthausen an der B 229.

In Menden wird die B 233 zwischen Halingen und der Stadtgrenze zu Iserlohn erneuert. An drei Stelen wird laut Berg die Fahrbahndecke erneuert. Straßen NRW bereitet ferner die Erneuerung der B 515 zwischen Bega und Kaufland in Bösperde vor. In Kürze soll der Auftrag für den landschaftspflegerischen Begleitplan vergeben werden. Die Stadt Menden prüft parallel, wer Grundstücke im Bereich der Straße besitzt. Bagger sollen 2020 allerdings noch nicht rollen.