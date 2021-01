Balve: Waschmaschine brennt im Keller - Feuerwehr rückt aus

Die Feuerwehr wird am Samstag um 10.40 Uhr zu einem Brand in Garbeck alarmiert

garbeck Im Keller eines Hauses in Garbeck ist am Samstag eine Waschmaschine in Brand geraten. Gegen 10.40 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert.

Zu einem Brand im Keller eines Hauses in Garbeck wurde die Feuerwehr Balve am Samstagvormittag gerufen. Eine Waschmaschine war in Brand geraten.

Die Feuerwehr Balve wurde gegen 10.40 Uhr am Samstag nach Garbeck zur Schulstraße alarmiert. Wie Feuerwehr-Sprecher Kai Gaberle im Abschluss an den Einsatz berichtet, stand beim Eintreffen der Kräfte die Waschmaschine im Keller des Hauses in Vollbrand.

Feuerwehr betritt das Gebäude unter Atemschutz

Zwei Trupps betraten das Gebäude unter Atemschutz, löschten die brennende Maschine und brachten sie anschließend ins Freie. Mit Hilfe zweier Lüfter wurden die Räume entraucht, verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.

Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet. Vor Ort waren der Löschzug Garbeck und die Löschgruppe Balve.

