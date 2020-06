Balve: Wirbel um angeblich vermisstes Kind – Polizei warnt

Balve. Ein angeblich vermisstes Kind in Balve hat zu einer Suchaktion geführt. Die Polizei hält die Geschichte für erfunden. Es gibt weiter Gerüchte.

Die Polizei wurde am Abend des Pfingstmontags wegen eines angeblich vermissten Kindes nach Balve gerufen. Die Beamten gehen mittlerweile fest davon aus, dass es kein vermisstes Kind gab und reagierte mit einem klaren Dementi, nachdem sich Gerüchte via Facebook verbreiteten. Die Falschmeldungen reißen nicht ab.

Laut Polizei wollten Zeugen ein etwa vier bis sechs Jahre altes Kind im Bereich Pickhammer gesehen haben. Sie sollen sich besorgt gezeigt haben, dass das Kind möglicherweise weggelaufen sein könnte und vermisst werde. Erzählt wurde die Geschichte, dass das Kind gegenüber Zeugen angegeben habe, dass seine Eltern im Garten seien und es nun dahin zurückgehen wolle.

Bürger organisieren Suchaktion bei Facebook

Umgehend verbreiteten sich bei Facebook Gerüchte, dass die Polizei eine große Suchaktion nach dem Kind starte. In Balve sammelten sich Unterstützer, die bei der Suche nach dem Kind helfen wollten. Es wurde ein Treffen organisiert: „Auf Facebook werden seither Behauptungen aufgestellt, die Polizei suche nach besagtem Kind. Die Behauptungen sind falsch“, stellte die Polizei nach am späten Pfingstsonntag selbst in einer Mitteilung klar. Es liege weder eine Vermisstenanzeige vor, noch gebe es Hinweise auf eine Gefahrenlage.

Auch am Pfingstmontag verbreiteten sich weiter Gerüchte, dass die Polizei weiter in Balve nach dem Kind suche. Angeblich seien Polizeiautos bei der Suche nach dem Kind gesehen worden. „Es gibt kein vermisstes Kind. Das ist eine komplette Falschmeldung“, heißt es auf Nachfrage aus der Kreisleitstelle. Die Polizei gehe davon aus, dass es dieses Kind gar nicht gebe. Es hätten sich auch keine Eltern gemeldet, die den Hergang so hätten bestätigen können.

Jeder Balver könne sich auf die Polizei verlassen, versichert die Leitstelle: „Sobald wir ein Kind als vermisst gemeldet haben, werden wir auch suchen.“

