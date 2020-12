Balver Bäcker: Grote und Tilmann an Feiertagen geschlossen

Charly Grote: Aus Rücksicht auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben auch seine Bäckereien an beiden Weihnachtsfeiertagen zu. Heiligabend geht's bis mittags und am Sonntag dann weiter.

Balve Die Balver Bäckereien von Grote und Tilmann bleiben an beiden Feiertagen geschlossen,

Frisches Brot und leckere Brötchen über die Fest- und Feiertage zum Jahresende auf den Frühstückstisch zu bekommen, ist in Balve gar nicht mal so einfach. Zwar sind die Bäckereien der Hönnestadt als Lebensmittelversorger nicht von Zwangsschließungen aufgrund des gegenwärtigen Corona-Lockdowns betroffen, aber das Ladenöffnungsgesetz NRW regelt klar, welche Geschäfte trotz Feiertagen geöffnet werden dürfen und welche nicht: An zwei zusammenhängenden Feiertagen wie dem 1. und 2. Weihnachtstag (25. und 26. Dezember) dürfen demnach Läden bis zu fünf Stunden öffnen, deren Kernsortiment aus Waren wie Blumen, Zeitungen oder Back- und Konditoreiwaren besteht.

Das heißt, dass zwar die Bäckereien in Balve per Gesetz am 1. Weihnachtstag öffnen dürften, es aber es nicht müssen. Und ebenso wie die Filialen der Bäckerei Tillmann bleiben an den Feiertagen in Balve auch alle Geschäfte der Goldbäckerei Grote geschlossen. Das bestätigt Chef Charly Grote im WP-Gespräch. „Zwar könnten wir öffnen, aber wie in jedem Jahr wollen wir den Mitarbeitern ja auch die freien Tage ermöglichen, um mit der Familie Weihnachten und Silvester feiern zu können. Allein die Vorarbeiten in der Backstube, wenn wir etwa am 1. Weihnachtstag öffnen würden, würden ja ansonsten spät in der Nacht von Heiligabend an beginnen“, sagt Grote.

An den beiden Weihnachtsfeiertagen bleibt noch der Weg zur Tankstelle

Beim Mitbewerber Tillmann sieht man das genau so. Und daher bleiben am 1. und am 2. Weihnachtstag sowie am Neujahrstag (1. Januar) alle Bäckereien in Balve geschlossen. Wer trotzdem nicht auf frische Brötchen am 1. Weihnachtsfeiertag verzichten will, der muss sein Glück an einer Tankstelle versuchen. Oder sich spät am vorherigen Heiligabend (24. Dezember) mit Backwaren vom regionalen Erzeuger eindecken. Dem Gesetzgeber nach dürfen Bäckereien an diesem Tag bis spätestens 17 Uhr geöffnet bleiben und ihre Waren verkaufen.

An Heiligabend gibt es bis bis 12 Uhr noch Leckeres vom Bäcker

In Balve und Umgebung haben alle Bäckereien aber nur bis mittags geöffnet. „Für unsere Geschäfte gilt generell: Von 5 bis 13 Uhr bekommt jeder Brötchen und Backwaren“, sagt Charly Grote. Die Filiale von Tillmann an der Balver Hauptstraße hat Heiligabend von 5 bis 12 Uhr geöffnet, die in Affeln von 6 bis 12 Uhr. Diese Öffnungszeiten gelten ebenso alle auch für den Silvestertag. Am Sonntag zwischen den Tagen (27. Dezember) haben alle Filialen von Tillmann geschlossen.

Bei Grote gelten nach Weihnachten wieder die regulären Sonntags-Öffnungszeiten

Die Läden von Grote außerhalb von Supermärkten hingegen haben zu den regulären Sonntagsöffnungszeiten geöffnet: Das City-Cafe an der Hauptstraße hat von 7 bis 17 Uhr geöffnet, die Beckumer Filiale von 6.30 bis 11 Uhr, die in Garbeck von 6.30 bis 11.30 Uhr, die in Langenholthausen ist geschlossen.