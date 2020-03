Balver Blumenstübchen hat wieder geöffnet

Als am 18. März nach und nach die Meldungen durchsickern, dass der Einzelhandel in Balve schließt, sind auch Ralf und Vincenza Collard betroffen. Das Ehepaar betreibt in der Drostengasse ein Blumengeschäft und leidet derzeit, wie alle anderen Einzelhändler, unter den Einschränkungen des Coronavirus'. Doch seit Montag haben die Collards ihre Türen wieder geöffnet - womit sie selbst eigentlich nicht so schnell wieder gerechnet hätten.

Auf dem Boden in dem kleinen Lokal kleben Stoppschilder. Den Abstand zwischen den Schildern hat Ralf Collard genau ausgemessen damit sich die Kunden in dem Blumengeschäft nicht zu nah kommen. "Die Gesundheit aller geht vor", sagt er. Dennoch ist er froh, dass seine Frau, die den Laden hauptsächlich betreibt, nun wieder geöffnet haben kann. Die Einschränkungen die damit in diesen Tagen verbunden sind, nimmt er gerne in Kauf. Knapp zwei Wochen hatte das Geschäft geschlossen - alleine diese Tatsache zeigt, wie ernst es die Collards um die Gesundheit ihrer Kunden meinen.

Bloß keinen Ärger mit den Behörden

Denn eigentlich hätte das Geschäft schon deutlich früher wieder öffnen können. "Rein theoretisch wäre das schon ab vergangener Woche Montag möglich gewesen", sagt Ralf Collard. Da ihm aber die amtliche Gewissheit fehlte, lässt er das Geschäft noch geschlossen. Vorher will er sich noch die Bestätigung holen - denn Ärger mit den Behörden möchte er nicht haben. Zuerst hatte ihn der Vermieter des Ladenlokals auf eine mögliche Öffnung hingewiesen, anschließend hörten die Collards immer öfter, dass Floristen wieder geöffnet haben dürfen.

Also macht sich Ralf Collard schlau, er recherchiert und fragt bei den Ämtern nach. Er wird auf die Verordnung aufmerksam gemacht, die besagt, dass er sein Geschäft öffnen darf. Dort steht unter Paragraph fünf, Absatz drei, dass auch Floristen unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen gegen die Ausbreitung des Coronavirus' geöffnet haben dürfen. Doch dass allein gibt Collard nicht die Sicherheit, die er haben möchte - auch wenn andere Floristen wie in der Region schon wieder geöffnet haben.

Lokal "Coronasicher" gemacht

Nach dem er unter der eingerichteten Service-Hotline des Landes NRW ebenfalls eine Bestätigung bekommt, beschließen Ralf und Vincenza Collard wieder zu eröffnen. Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt in Balve entschließen sie sich, mit Beginn dieser Woche die Türen zu ihrem Geschäft wieder aufzuschließen. "Zuvor mussten wir aber noch die Auflagen erfüllen", sagt Ralf Collard.

Er gibt einen Spuckschutz für den Kassenbereich in Auftrag, klebt Stoppschilder im sicheren Abstand auf den Boden und hängt ein Informationsplakat über die Verhaltensregeln in die Tür, so dass nicht mehrere Kunden gleichzeitig in das Ladenlokal gehen können. "Die Kunden müssen sich bemerkbar machen, bevor sie in den Laden möchten", sagt Ralf Collard. Maximal dürfen aktuell zwei Personen gleichzeitig in das Lokal.

Zu Ostern gibt es einen Lieferservice

Im Grunde hat das Blumengeschäft Collard damit eine Woche länger geschlossen, als eigentlich notwendig. Dass er nun wieder Verkaufen kann, kommt dem Blumenhandel gerade recht. Denn so langsam startet das Ostergeschäft, unter Floristen eine der Haupteinnahmequellen im Jahr. "Wir werden zusätzlich auch einen Lieferservice einrichten, so dass nicht zu viele Menschen in den Laden müssen", sagt Ralf Collard.

Die verpassten Einnahmen durch die längere als notwendige Schließung will und kann er aber wohl auch dadurch nicht mehr ausgleichen - was Ralf und Vincenza Collard erst einmal egal ist. Denn die Gesundheit geht in diesen Tagen vor.

Infobox

