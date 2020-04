Balver „Dreikönigsgrill“ startet neu: Was Maria anbietet

Bis Donnerstag hatte der „Dreikönigsgrill“ geschlossen. Jetzt startet Maria Zacharis durch. Was sie anbietet.

Maria Zacharis hat am Freitag den „Dreikönigsgrill“ an der Hauptstraße in Balve wieder geöffnet. Zuvor hatte sie, corona-bedingt, eine Pause eingelegt.

Wie die Imbiss-Betreiberin der „Westfalenpost“ sagte, läuft der Außerhausverkauf ab sofort von 12 bis 21 Uhr.

Damit nicht genug: In der Zeit von 17 bis 20 Uhr bietet der „Dreikönigsgrill“ einen Lieferservice an.

Der Grill besitzt in Balve und Umgebung Kultstatus – immerhin war Familie Zacharis die erste, die Balve griechisch bekochte. Maria Zacharis und ihr inzwischen verstorbener Mann Kosta haben den Imbiss vor 35 Jahren eröffnet. Das Geschäft betreibt sie heutzutage gemeinsam mit ihrem Schwager Vassilios.