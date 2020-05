Balver Goldbäckerei Grote hält sich in der Krise wacker

In der Corona-Krise sind auch ansonsten erfolgsverwöhnte Unternehmer aus der Region dazu gezwungen, kleinere Brötchen zu backen. Selbst, wenn trotz der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie der Betrieb größtenteils aufrecht erhalten werden konnte, musste sogar Bäckerei-Chef Charly Grote in den vergangenen Wochen empfindliche Umsatzeinbußen hinnehmen. Was tun, wenn Snacks und belegte Brötchen in den Verkaufstheken keine Käufer mehr finden?

Obwohl Bäckereien nicht zu den Betrieben gehörten, die vor wenigen Wochen durch den NRW-Erlass zur Zwangsschließung aufgefordert wurden, steckt die Branche laut Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks aufgrund von Corona in der Krise. Gerade weil eine Vielzahl von Betrieben an den Verkaufsstellen angegliederte Café-Bereiche betreibt, die seit Mitte März nicht mehr bewirtschaften werden dürfen, fürchten zahlreiche Bäckereien um ihre Existenz.

30 Prozent der Umsätze brechen weg

Eine Situation, wie sie hauptsächlich die Bäckerei-Ketten betrifft, die in größeren Innenstädten anzutreffen sind, sieht sich der Balver Unternehmer Charly Grote glücklicherweise nicht ausgesetzt. „Trotzdem hat die Corona-Regelung zu bis zu 30 Prozent Umsatzeinbußen geführt“, sagt Charly Grote.

So sehen die Schutzmaßnahmen in den Lokalen der Bäckerei Grote aus. Foto: Fabian Vogel

Durch die Schließung der Café-Bereiche musste Grote für seine Mitarbeiter Kurzarbeit anmelden: „Sonst arbeiten in so einer Filiale bis zu sieben Servicekräfte, jetzt reichen drei aus.“ Die Folge: Gut zehn Prozent der 240 Mitarbeiter sind aktuell in Kurzarbeit – auch wenn der Betrieb in der Backstube wie eh und je auf Hochtouren läuft.

Keiner will belegte Brötchen

Doch ebenso bemerkbar machte sich laut Grote seit März die Corona-Krise an den Standorten, an denen der Unternehmer reine Verkaufsstellen ohne Sitz- und Stehtische betreibt. „Vorrangig wollen die Kunden im Moment Brot, Brötchen und einfache Backwaren wie Plunderteilchen. Snacks und belegte Brötchen gehen gerade überhaupt nicht“, erklärt Grote.

All den Auflagen und Einbußen zum Trotz empfindet Charly Grote aber auch, dass er seinen Betrieb gegenwärtig noch sicher durch stürmische Gewässer führt. „Das ist eine Herausforderung für den Mittelstand und wenn man darauf schaut, wie es anderen gerade geht, dann muss man ehrlich sagen, dass wir selbst wenig Grund zum Klagen haben“, so der Unternehmer.

Grotes Optimismus bleibt ungebremst

Gerade seine Verkaufsstellen in Langenholthausen, Garbeck und Beckum und anderen eher ländlichen Bereichen im Kreis liefen nach wie vor gut. Und wenn Restaurants geschlossen seien, die Gastronomie vor Ort überwiegend Pizza und Döner ausliefere, dann sei bei den Kunden auch wieder die Bereitschaft gewachsen, zu Haus mit der Familie zusammenzusitzen und einfach mal ein Brot zu schmieren, wenn der Hunger kommt.

Seinen Optimismus lässt sich der 60-Jährige auch durch die Corona-Krise nicht nehmen. Wenn erst einmal die Beschränkungen für Gastronomiebetriebe in den nächsten Wochen gelockert würden, müsse man sehen, wie dann die Filialen mit Café-Bereich hinlänglich der Abstands- und Hygieneregeln verändert werden sollen. „Wenn nötig, dann bieten wir eben nur 80 statt der zuvor 160 Sitzplätze an den Standorten an – Das ist hinzubekommen“, so Grote.

