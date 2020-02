Balver Heimatgeschichte: Verdienstkreuz für Werner Ahrens

Werner Ahrens gilt in Balve als lebende Legende. Der 83-Jährige hat sich, wie nur wenige sonst, der Heimatgeschichte geschrieben. Am 1. April – und das ist kein Scherz – wird der Ehrenvorsitzende der Heimwacht von Landrat Thomas Gemke mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Werner Ahrens reagierte, wie so oft, bescheiden – und schwieg.

Mammut-Radbügel: Das Design stammt von Werner Ahrens, das Gestell von Klaus Schwartpaul. Foto: Jürgen Overkott / WP

Er liebt die leisen Auftritte, hält sich bei Veranstaltungen gern im Hintergrund – auch wenn ihm an öffentlicher Wertschätzung gelegen ist. Wer will es ihm verdenken?

Im Sommer vorigen Jahres verabschiedete sich Werner Ahrens als Stadtführer. Kurz und knapp und kundig gab er einer kleinen Schar interessierter Bürger eine letzte Kostprobe seines Könnens, in dem der gelernte Drucker und studierte Grafiker kurzerhand die Geheimnisse der katholischen Pfarrkirche St. Blasius enthüllte. Geschichte traf Architektur. Kunst traf Politik. All das garnierte Werner Ahrens mit selbst gefertigten Zeichnungen, Grafiken und Fotos. Nebenher offenbarte er sein pädagogisches Talent. Die kultige „Sendung mit der Maus“ hätte das Gotteshaus kaum besser erklären können.

Der Auftritt im vergangenen August wirkte wie Werner Ahrens’ Quersumme eines Lebens für die Geschichte Balves, die Geschichte des Hönnetals, die Geschichte des Sauerlandes. Daran erinnert der heutige Vorsitzende der Heimwacht, Peter Glasmacher. Er sagt über Werner Ahrens: „Er hat sich in herausragender Weise um die sauerländische Eigenart in Sprache, Brauchtum, Literatur und Kunst verdient gemacht und in mehr als fünf Jahrzehnten kreativen Schaffens als Grafiker, Designer und Maler, vor allem aber als engagierter Heimatkundler alten wie jungen Menschen geschichtliches Wissen anschaulich nahe gebracht.“ Ein Vierteljahrhundert war Werner Ahrens Vorsitzender des Vereins Heimwacht Balve. Er gab dem Verein „Gesicht und Stimme“, galt als „Ideen- und Stichwortgeber, als rastloser Initiator und Organisator von Vortragsveranstaltungen und Ausstellungen“.

Neustart des Festspielvereins

Werner Ahrens, Heimatforscher, Ehrenvorsitzender der Heimwacht, lüftet ein letztes Mal die Geheimnisse der Pfarrkirche St. Blasius. Foto: Jürgen Overkott / WP

So arbeitete der Hobby-Historiker maßgeblich ein dunkles Kapitel regionaler wie nationaler Geschichte auf: die Hexenverfolgung. Allein in Balve fielen im 16. Jahrhundert rund 300 Menschen religiösen Fanatikern zum Opfer. Damit wurde Balve auf traurige Weise bekannt.

Da versteht sich fast von selbst, dass Werner Ahrens Ansichten und Einsichten auch als Buch oder Broschüre unters Volk brachte. Wo der Text aufhörte, fing die Grafik an.

Die Summe seines grafischen Schaffens präsentierte Werner Ahrens erst vor kurzem noch in einer Ausstellung in Stockum. Er galt als Design-Papst des Sauerlandes. Kein Wunder: Über Jahrzehnte hinweg fasste er, Künstler wie Werbemann, den Markenkern von Unternehmen und Institutionen in unverkennbaren Logos zusammen. Das im Stadtleben allgegenwärtige Mammut: Ahrens’ Idee. Und das ist nur eine von ungezählten Geistesblitzen. Fans und Freunden, Laien und Kennern stand Werner Ahrens bei der Ausstellung gern Rede und Antwort.

Dem Multitalent lag aber nicht nur an künstlerischer Gestaltung. Er gestaltete auch das Stadt-Leben mit. Von 1975 bis 1982 gehörte er dem Rat der Stadt Balve an. Wenig überraschend war er Vorsitzender des Kulturausschusses. Vorbereitung und Organisation des 550-jährigen Stadtjubiläums sowie die Neugründung des Balver Höhlenfestspielvereins waren zwei Großprojekte, die Werner Ahrens mit Elan und Eifer vorantrieb. Der Festspielverein gilt längst als Markenzeichen der Stadt – in ganz NRW.