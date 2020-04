Balver Höhle: German Kultrock um ein Jahr verschoben

Balve droht nach dem coronabedingten Aus für Großveranstaltungen bis Ende August ein Sommer der Langeweile. Das German Kultrock Festival wird um ein Jahr verschoben. Das Irish Folk & Celtic Music Festival steht ebenfalls auf der Kippe.

Blick ins Publikum: Derlei Szenen sind bis Ende August tabu. Foto: Alexander Lück / WP

Beide Festivals sind Traditionsveranstaltungen, die stets bundesweite Beachtung finden. Regelmäßig pilgern jeweils bis zu 1000 Besucher nach Balve. Beide Events haben sich eine treue Fan-Gemeinde erarbeitet; sie leben vom Herzblut der Veranstalter. Die Jahreshauptversammlung der deutschen Krautrock-Szene wird vom Wuppertaler Jane-Fan Guido Simm gemeinsam mit Musiker Klaus Walz organisiert. Er betreibt im Hauptberuf eine Versicherungsagentur. Das Festival in der Balver Höhle organisiert der Anhänger des gepflegten Gitarren-Rocks erklärtermaßen aus Spaß an der Freude.

Hinter dem Irish Folk Festival steht xder irische Sänger und Musiker Sean Reeves, der längst im Ruhrgebiet beheimatet ist. In diesem Jahr hätte er eigentlich das 25-jährige Bestehen seiner Band Five Alive’O feiern wollen. Daraus wird nichts. „Ich gehöre zur Corona-Risikogruppe“, erzählte Sean Reeves der „Westfalenpost“ am Montag auf Anfrage, „hatte einen Herzinfarkt. Ich werde in diesem Jahr nicht mehr vor Publikum auftreten. Sollte das Irish Folk Festival in Balve im Herbst stattfinden, vielleicht im September oder im Oktober, dann wird es ohne mich stattfinden. Ich bin nicht dabei.“

Guido und Regina Simm Foto: Guido Simm

Eine Entscheidung soll fallen, sobald das Land näher festgelegt hat, was als Großveranstaltung gilt.

Unterdessen arbeitet Guido Simm bereits daran, das Rockfestival in der geplanten Form schlicht um ein Jahr zu verlegen. Der Termin steht bereits. Es ist Samstag, 14. August 2021. „Wir haben mittlerweile die Zusage von allen sechs Bands“, erklärte der Ehren-Balver am Montag im Gespräch mit der WP.

Für Karten-Inhaber hat die Botschaft handfeste Vorteile: „Die Karten behalten ihre Gültigkeit.“ Guido Simm weist aber auch ausdrücklich darauf hin, dass Karten zurückgegeben werden können und das Geld zurückerstattet werde – ganz gleich, wo die Tickets gekauft wurden. Um die Abwicklung kümmert er sich selbst.

Guido Simm hofft auf Zustimmung der Fans. Die bisherigen Rückmeldungen seien durchweg positiv gewesen, sagte er. Am meisten berührt hat ihn eine ausführliche Nachricht eines schwer kranken Fans namens Joerg Schroeder: „In der Hoffnung, dass das Festival in 2021 stattfindet, möchte ich gerne eine Karte kaufen, ohne dass ich sie in Anspruch nehme.“ Joerg Schroeder fügte hinzu: „Ich möchte mit diesem bescheidenen Beitrag gerne Mut machen und die Hoffnung zum Ausdruck bringen, dass dieses Festival diese Krise überlebt und weitergeführt wird.“

Vertrauen verkürzt Dienstwege

Irish Folk Festival: Mitorganisator und Moderator Sean Reeves vor sechs Jahren Foto: Christian Paul/WP

Guido Simm hat inzwischen alle Hotel-Buchungen für Veranstalter-Crew, Techniker und Bans um ein Jahr weiterschieben können: „Die geleisteten Anzahlungen bleiben bestehen. Das gilt auch für die Bands.“

Umgekehrt darf sich Guido Simm über die Unterstützung durch die Stadt Balve freuen – etwa beim Brandschutzkonzept. Der Veranstalter spürt Vertrauen. Und das wiederum bedeutet kurze Dienstwege. Guido Simm jedenfalls klang am Montag sehr erleichtert. Sein Fazit: „Wir sind aus der ganzen Sache mehr als nur gut herausgekommen.“

Bleibt zu hoffen, dass fürs Irish Folk Festival ähnlich glückliche Umstände zusammenkommen. Hönnetaler und auswärtige Gäste hätten es verdient.