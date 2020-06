Balver Konfirmanden finden Trost im Wald

Endlich wieder persönliche Treffen. Die evangelische Pfarrerin Antje Kastens freut sich, mit den Jugendlichen der Gemeinde die letzten Schritte auf dem Weg zur Konfirmation gehen zu können. Dazu gab es am Donnerstagnachmittag einen besonders berührenden Ausflug.

Nach zuletzt hochsommerlichem Wetter hat aber ausgerechnet zu diesem Termin ergiebiger Dauerregen eingesetzt. Was die Gruppe aber nicht davon abhält, sich vom Treffpunkt Luisenhütte aus auf den Weg in den Wald zu machen. Die Natur ist der eine thematische Schwerpunkt an diesem Nachmittag. Es geht aber auch um Tod und Hoffnung. Denn abschließend wird der Balver Trostwald besucht. Eine Verbindung von Natur und Glaube, die Pfarrerin Antje Kastens thematisch auch gerne in der Konfirmationsvorbereitung aufgreift.

„Dieser Zugang zu unserem Glauben, über die Natur, über Gottes Schöpfung, ist mir sehr wichtig“, erzählt die Seelsorgerin. Revierförster Heiner Otto, für die Wälder der Familie Landsberg-Velen zuständig, übernimmt die Erklärung des weltlichen Teils.

Er gibt den Jugendlichen einen Einblick in seine Arbeit, die Pflege und Aufforstung des Waldes, aber auch die Bewirtschaftung. „Es geht ja auch darum, das Holz der Bäume zu verkaufen und Geld damit zu verdienen.“ Otto erzählt der Gruppe von einer sich verändernden Auswahl der Baumarten in Reaktion auf den Klimawandel und von der weiterhin dramatischen Ausbreitung des Borkenkäfers, erklärt, warum man als Waldbesucher unbedingt auf Wegen bleiben sollte, zeigt aber auch den alten Köhlerplatz im Wald, wo einst Holzkohle fürs Feuer in der Luisenhütte hergestellt wurde.

Einstündiger Rundgang

Letzte Station des einstündigen Rundgangs ist der 2018 fertiggestellte Trostwald. „Ich bin ziemlich oft hier“, berichtet Pfarrerin Kastens der Gruppe von ihrer Arbeit. Sie konkretisiert, dass es mittlerweile sogar deutlich öfter ist, dass sie hier im Trostwald Beerdigungen hält als auf den Friedhöfen im Stadtgebiet.

Berührende Begegnungen

Kastens gibt Einblick in Trauergespräche, die sie mit Angehörigen Verstorbener führt: „Die wünschen sich eine Bestattung hier direkt unter den Bäumen, weil darin ein Wunsch nach Harmonie mit der Natur zum Ausdruck kommt. Man könnte sagen: ein bisschen Himmel auf Erden erfahren.“ Ein ebenso gewichtiger Grund sei aber auch, dass hier im Wald keine Grabpflege nötig ist, die weit entfernt lebende oder zeitlich sehr beanspruchte Angehörige für ihre Lieben oft nicht leisten können oder wollen. Kastens sagt auch, wie sehr sie die Trauerfeiern mitten im Wald berühren: „Mein Eindruck ist, dass die Menschen sich hier lockerer, weniger steif verhalten als in Kirche, Trauerhalle oder am Grab. Das führt zu vielen rührenden Gesten dem gestorbenen Menschen gegenüber oder untereinander.“