Balve. Lange Gesichter bei den Balver Schützen: Das Land kippt die großen Umbaupläne für das Schützenheim. Wie es weiter geht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Balver Schützenheim fällt kleiner aus: lange Gesichter

Der Umbau des Schützenheims an der Balver Höhle kommt kleiner als geplant. Grund ist, dass das Projekt kein Teil des geplanten Geschichtsparks sein kann. Das teilte der Vorstand der St.-Sebastian-Bruderschaft am Samstagabend auf der Jahreshauptversammlung mit.

Überlegungen und Planungen waren schon vorangeschritten. „Und wir waren wirklich begeistert davon“, berichtete Geschäftsführer Wolfgang Riecke in der vollen Realschul-Aula. Die Balver Höhle (und damit auch die Bruderschaft) als Teil des geplanten Balver Geschichtsparkes, der auch die Luisenhütte und Schloss Wocklum umfassen soll, ein Anlaufpunkt für Touristen, mit Wissenswertem über Geschichte und Entstehung des Felsendoms. Das Schützenheim neben der Höhle hätte im Zuge dessen auch eine Art kleines Museum bekommen. Aber daraus wird nichts.

Sehr gerührt über seine Verabschiedung als 2. Vorsitzender Wilfried Schweitzer (rechts), links der Vorsitzende Christoph Rapp Foto: Alexander Lück / wp

Der Geschichtspark sollte mit Fördermitteln des Landes finanziert werden. Das Geld stammt aus dem Topf „Heimat-Zeugnis“.

Doch Bürgermeister Hubertus Mühling teilte den Schützen vorige Woche mit, dass das Land keine Beteiligung von Schützenbruderschaften vorsehe. „So ist es leider. Die bisherigen Bemühungen des Vorstandes sind damit zunichte gemacht“, kommentierte das der Vorsitzende Christoph Rapp.

Umgebaut wird aber dennoch neben der Höhle. Schon lange arbeitet sich die Bruderschaft an den Planungen. Noch in diesem Jahr, natürlich erst nach dem eigenen Hochfest, soll es losgehen mit dem Umbau der Sanitäranlagen. Danach folgt der Saal. Im Moment, so berichtete Wolfgang Riecke auf Nachfrage, sei der Vorstand dabei, nach der Absage vom Geschichtspark neue Pläne zu entwerfen. Deshalb ist es für einen genauen Zeitplan auch noch zu früh. Endgültig absegnen muss den Schützenheim-Umbau eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Vage blieb Riecke entsprechend auch noch beim Kostenrahmen, 100.000 Euro plus x, sagte er. Auch Kassenhäuschen und Eingangsbereich sind Teil der Überlegungen. Riecke erklärte, die Zukunft liege bei elektronischen Bezahl- und Einlasssystemen, etwa mit Drehkreuzen.

„Oktoberfest in Klein“

In Personalunion spricht Präses und amtierender Schützenkönig Pfarrer Andreas Schulte Foto: Alexander Lück / wp

Nach der Planungsdebatte wurde es emotional. Wie schon im Vorfeld bekannt, trat Wilfried Schweitzer nicht mehr als zweiter Vorsitzender an. Christoph Rapp würdigte ihn als „Urgestein“ der Bruderschaft, der in gut 30 Jahren Vorstandsarbeit immer vollen Einsatz gezeigt und in schwierigen Zeiten auch die Führung der Gemeinschaft übernommen habe. Die Ernennung zum Ehrenvorstandsmitglied sei selbstverständlich. Die Versammlung würdigte Schweitzer mit Standing ovations: Er war sichtlich gerührt. Auch in Zukunft stehe er den Schützen, wenn gefragt, mit Rat und Tat zur Seite.

Auf eigenen Wunsch schied auch der andere zweite Vorsitzende, Detlev Siewers, aus. Auch für ihn gab es viel Applaus. Wie erwartet wurden die beiden Kandidaten, die sich als neue zweite Vorsitzende schon im Vorfeld zur Verfügung gestellt hatten, mit überwältigendem Votum in ihre Ämter gehoben: die bisherigen Beiratsmitglieder Marc Schulte und Hermann Hering. Im Amt bestätigt wurde Oberst Andreas Fritz.

Gruppenbild aller Geehrten und Beförderten Foto: Alexander Lück / WP

Unzufrieden war der Vorstand der Bruderschaft mit der Resonanz der Abrechnungsversammlung in der Höhle. Einen Versuch zur Wiederbelebung möchte man in diesem Jahr damit machen, dass das Königsschießen der Jungschützen in diesen Tag integriert wird. Mit der Verpflichtung einer bayerischen Band, die nach der Versammlung aufspielen wird (ausdrücklich auch für Nicht-Mitglieder) stellt man, so Christoph Rapp, ein „Oktoberfest in Klein“ im Felsendom auf die Beine.

INFO

Diskussionsthema in der Bruderschaft ist auch eine mögliche Beteiligung des Kinderkönigspaares am großen Festzug am Schützenfest-Sonntag. Ein Antrag von Heinz Friedriszik an den Vorstand wünscht das.

„Wir beschäftigen uns intensiv mit diesem Thema“ antwortete Christoph Rapp darauf am Samstagabend. „Müssen aber auch einen passenden Rahmen finden.“ Rechtliche Fragen zur Aufsichtspflicht seien beispielsweise zu klären. Gelöst werden soll die Frage im Gesamtkontext des Kinderschützenfestes, dessen aktuelle Gestaltung (während des Stadtfestes) für die Bruderschaft wohl auch noch nicht der Weißheit letzter Schluss ist. Deswegen habe man sich für dieses Jahr erst noch einmal gegen die Teilnahme der Kinderregenten am Umzug entschieden.