Balver Schulen auf Neustart vorbereitet

Balve. Die Grundschulen in Balve starten erst am 7. Mai. Zuvor war vom 4. Mai die Rede. Derweil kündigt die Stadt weitere Lockerungen an.

Die drei Grundschulen im Balver Stadtgebiet starten erst am Donnerstag, 7. Mai. Das sagte der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Michael Bathe, am Donnerstag im Gespräch mit der „Westfalenpost“.

Zuvor war die Stadt Balve davon ausgegangen, dass Viertklässler bereits am kommenden Montag wieder in ihre Klassenräume gehen würden. Geänderte Vorgaben von Bund und Land erzwangen eine neue Termin-Setzung.

Grundschule Balve: Grundschüler sollen sich verstärkt die Hände waschen. Desinfektionsmittel werden kritisch gesehen. Sie greifen, heißt es, die empfindliche Kinderhaut an. Foto: jürgen overkott / WP

Schulträger und Kollegien haben inzwischen vor Ort Hygienekonzepte entwickelt und umgesetzt. Grundschüler werden verstärkt dazu angehalten, sich die Hände zu waschen. Desinfektionsmittel werden zum Schutz der Kinderhaut nicht eingesetzt. Klassen werden halbiert, die Lerngruppen in verschiedenen Räumen unterrichtet. Die Lehrerinnen sorgen dafür, dass sich die Gruppen während der Pausen in verschiedenen Bereichen des Schulhofes aufhalten.

Derweil hat die Städtische Realschule am Krumpaul eine Zwischenbilanz nach dem Neustart des Unterrichts in den Klassenräumen gezogen. Rektorin Nina Fröhling erklärte auf Anfrage der WP am Donnerstag: „Es läuft alles planmäßig und ruhig. Die Schüler(innen) halten sich gut an das Abstandsgebot und desinfizieren ihre Hände regelmäßig.“

Die Stadt Balve setzt ab Montag, 4. Mai, weitere Corona-Lockerungen um. Wie Bürgermeister Hubertus Mühling am Donnerstagnachmittag mitteilte, werde das Stadt- Archiv in der Realschule wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein – natürlich unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsgebote. Eine vorherige Anmeldung ist unter der Telefon 02375-9372838 oder per Mail (stadtarchiv.balve@gmail.com) erforderlich.

Das Rathaus der Stadt Balve bleibt allerdings bis zum 10. Mai geschlossen. Es können aber Termine unter Telefon 02375-926-111 oder per E-Mail (buergerbuero@balve.de) gemacht werden. Das Rathaus werde ab Montag, 11. Mai, „unter bestimmten Auflagen wieder für die Öffentlichkeit schrittweise geöffnet“. Details sollen folgen.

Kosten für Falschparken steigen

Die Stadt hat darauf verwiesen, dass Falschparken ab sofort teurer wird. Das entspreche bundesweiten Vorgaben. Das Parken auf dem Gehweg wird zukünftig mit 55 Euro (vorher 20 Euro) geahndet. Parken mit Behinderung kostet 70 Euro, es wird sogar ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg eingetragen. Wer unberechtigt auf einem Parkplatz für Behinderte parkt, muss 55 statt 35 Euro berappen. Parken ohne Parkscheibe oder Überschreiten der Parkzeit werden mit 20 statt 10 Euro bestraft. Im Wiederholungsfall, nach 30, 60 und 180 Minuten, erhöht sich die Verwarnung auf bis zu 40 Euro. Das Parken im Halteverbot kostet künftig 25 statt 15 Euro; es kann auf bis zu 40 Euro ansteigen. Das Parken auf einer Grenzmarkierung für ein Halteverbot (Zick-Zack-Linie) wird gar deutlich teurer: 15 sind künftig 55 Euro fällig. Auf die „Preisgestaltung“, so Mühling, habe die Stadt keinen Einfluss.