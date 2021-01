In Balve brechen Täter in eine Arztpraxis ein.

Kriminalität in Balve Balverin hört Einbrecher in Praxis an der Arnsberger Straße

Balve-Beckum Verdächtige Geräusche lassen Balverin die Polizei rufen. Erheblicher Sachschaden bei Eindringen in Praxis. Täter entkommt unerkannt.

Bei einem Einbruch in eine Praxis an der Arnsberger Straße ist am Dienstagabend laut Polizeibericht erheblicher Sachschaden entstanden. Über Art und Umfang der Beute kann die Polizei dagegen noch keine Angaben machen. Gegen 18.20 Uhr hörte eine Geschädigte, die im zweiten Obergeschoss über der Praxis wohnt, von unten verdächtige Geräusche. Als sie ihre Wohnungstür öffnete, hörte sie Schritte im Treppenhaus, wie eine Person nach unten lief. Die Frau informierte die Polizei, die kurz darauf den Einbruch in die Praxis im Erdgeschoss und die Wohnung im ersten Obergeschoss feststellte.

Polizei bietet Beratung zum Einbruchschutz an

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder insbesondere Fahrzeugen am gestrigen frühen Abend in Beckum nimmt die Polizei in Menden entgegen. Beratung zum Thema Einbruchschutz bietet die Polizei kostenlos. Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise sind auch auf der Internetseite www.polizeiberatung.de zu finden.