Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung in Küntrop. Eine Balverin wurde verletzt.

POLIZEIBERICHT Balverin in Küntroper Schützenhalle verletzt

Neuenrade/Balve. Rangelei in der Schützenhalle Küntrop. Eine 19-jährige Balverin wurde verletzt. Was bisher bekannt ist.

In einem Supermarkt am Mühlendorf in Neuenrade ist es laut Freitagnachmittag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 55-jährigen Altenaer und einer vierköpfigen Gruppe Jugendlicher gekommen. Hintergrund könnte, wie es hieß, eine vorangegangene verbale Auseinandersetzung gewesen sein. Verletzt wurde niemand.

Die Gruppe flüchtete vom Tatort, konnte von Polizeibeamten jedoch im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Gegen einen 15-jährigen Lüdenscheider wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchte Körperverletzung eingeleitet.

Rangelei in Küntrop

Im Rahmen einer Veranstaltung musste die Polizei in der Nacht zu Sonntag zur Schützenhalle Küntrop ausrücken. Gegen 23.15 Uhr soll ein Tatverdächtiger eine 19-jährige Balverin zu Boden gestoßen und sie dabei verletzt haben. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Geschädigte erstattete am Folgetag Anzeige wegen Körperverletzung auf der Wache Menden. Gegen 1.45 Uhr mussten die Beamten eine Anzeige direkt an der Halle aufnehmen. Mehrere Personen sollen nach verbalem Streit aufeinander eingeschlagen haben. Drei Personen wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen drei Männer aus Plettenberg (19-21).