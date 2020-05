Beckums neuer Spielplatz kommt zur rechten Zeit

Balve. Am Tag der Lockerung bekommen Beckums Kinder einen nagelneuen Spielplatz. Der „Beckumer Trecker“ wird gleich in Beschlag genommen.

Der Zeitpunkt hätte kaum besser passen können, um die Wiedereröffnung eines Spielplatzes zu begehen. Just an dem Tag, an dem es Eltern wieder erlaubt ist, mit ihren Kindern auf einen Spielplatz zu gehen, wurde der renovierte Spielplatz im Dorfzentrum Balve eingeweiht. Einen großen Andrang gab es zwar noch nicht, ein echter Hingucker ist der neue „Beckumer Trecker“ aber in jedem Fall.

Er steht da, ist fast fertig. Die Planungen sind schon lange abgeschlossen, die Arbeiten an dem Spielplatz an der Dorfstraße auch. Nur durfte kein Kind auf dem neuangeschafften Gerät, das nun als bunter Blickfang mitten im Dorf in Beckum steht, spielen. Bei der Eröffnung hatte sich dann, passend zu den Lockerungen rund um das Coronavirus, ein erstes Kind auf dem Gerät eingefunden. Der Spaß an dem neuen Spielgerät ist ihm merklich anzusehen.

Corona verhindert frühere Eröffnung

Die Kosten für den bereits im vergangenen Jahr geplanten Umbau trägt die Stadt Balve. Die 770 Quadratmeter große Fläche mitten in Beckum wurde mit einer komplett neuen Spielstation mit Rutsche, Klettergerüst und vielen weiteren kleinen Extras aufgewertet. Außerdem wurde der Sand, der dort bisher selten ein schönes Bild abgab, durch eine helle Mulchschicht ersetzt. Alles in allem beliefen sich die Kosten für den neuen Spielplatz auf rund 25.000 Euro, womit das angesetzte Budget im Haushaltsplan nicht ausgeschöpft wurde. Veranschlagt waren seinerzeit 30.000 Euro.

Die neue Spielstation wurde bereits vor einigen Wochen von der Firma ABC-Team aus Ransbach-Baumbach aus dem Westerwald aufgebaut. Zuvor musste die Stadt die Bebauungsfläche herrichten, ehe die Fundamente für den neuen „Beckumer Trecker“ gegossen werden konnten. Anschließend wurde dann die neue Spielstation installiert – nur nutzen konnte sie keiner. „Corona ist uns dazwischen gekommen“, sagt deshalb die Beckumer Ortsvorsteherin Julia Jost.

Rasen muss erst noch wachsen

Nach Lockerung der Einschränkungen zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus ist der Spielplatz aber nun für die Kinder geöffnet. Einzig das Rasenstück, dass den Spielplatz umgibt, ist noch nicht betretbar. Dort wurde Rasen gesät, der nun erst einmal wachsen muss. „Wenn das Wetter so bleibt, können wir auch diese Absperrung aufheben“, sagt Bauhofleiter Thomas Hinz. Dieser ist zukünftig auch für die Reinigung und Instandhaltung des Spielplatzes zuständig.

Doch damit dürften Hinz und die Mitarbeiter vom Bauhof in den nächsten Wochen erst einmal nicht viel zu tun haben. Der Spielplatz an der Dorfstraße wird in den kommenden Tagen fest in Kinderhand sein – denn die haben eine ganze Menge nachzuholen.

