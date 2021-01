Bei Schneeglätte gegen Ampel und Verkehrszeichen gerutscht

Menden Der Schneefall in der Nacht hat für einige Unfälle in Menden und Balve gesorgt. Doch die meisten Autofahrer sind vorsichtig unterwegs.

Durch den Schneefall am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag kam es nur zu vereinzelten Unfällen. Die meisten Autofahrer haben ihre Geschwindigkeit an die Wetterverhältnisse angepasst, so die Polizei.

Am Samstag gegen 22.30 Uhr rutschte ein Fahrzeugführer auf der Franz-Kissing Straße aufgrund von Schneeglätte gegen ein Verkehrszeichen auf der dortigen Verkehrsinsel, es entstand geringer Sachschaden, so die Polizei.

Gegen 1 Uhr am Sonntag kam es zu einem weiteren witterungsbedingten Unfall - dieses Mal auf der Westtangente. In Höhe der Unfallstelle (In den Liethen) geriet ein Autofahrer beim Abbiegen gegen den dortigen Ampelmast, es entstand geringer Sachschaden.

Leitpfosten beschädigt

In Balve kam am Freitag um 23.40 Uhr ein Pkw-Fahrer auf der Horster Straße witterungsbedingt leicht nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten.

Und auf der Mellener Straße in Balve kam am Sonntag gegen 0.30 Uhr ein Autofahrer witterungsbedingt in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte dort ebenfalls einen Leitpfosten.

Derzeit ist die Verkehrslage ruhig, erklärt die Polizei am Sonntagvormittag auf WP-Nachfrage: "Das ist ja im Moment nur eine Puderzuckerschicht."

